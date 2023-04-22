不擾民的示威 英國環保團體出新招搏支持

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）為了要求英國政府在氣候變遷議題上有更多行動，全球性環保運動組織「反抗滅絕」（XR， Extinction Rebellion）在倫敦舉行了為期4天的「重大事件」（The Big One）活動，並承諾將以更少妨礙、更多包容的方式進行。

長期以來，「反抗滅絕」竭力促成避免生物多樣性減少、生態崩潰及氣候系統嚴重失調等問題的政策。然而，雖然推崇非暴力、不合作的和平環保運動，為了獲取媒體聲量，其活動仍常常阻塞道路、機場及其他大眾運輸，對社會造成一定程度的干擾。

不過自今（2023）年1月起，XR試圖扭轉形象，宣布暫時停止所有高調的抗議與示威活動，改走多人參與以強化影響力的路線，這次「重大事件」的主辦人延續此一路線，希望以干擾社會較小的方式進行，因此即使這次剛好日程與倫敦馬拉松撞期，雙方也積極協調，希望可以把影響降到最低。

XR共同創始人法雷爾（Clare Farrell）指出，對很多人來說，參與這種遊行就跟工會的「工人糾察隊」（picket）一樣，是進行抗議活動的第一步，這次希望可以讓更多個人與團體加入，號召10萬人齊聚英國國會外，表達重視環境與氣候的聲音，據稱現在已有3萬人註冊。

一名參與者、英國家庭醫師（GP）伊莎醫師（Dr. Rita Issa）指出，她在東倫敦地區執業，該區時常出現嚴重空氣汙染，而這很有可能是孩童肺活量比一般人少上10%的主因之一。作為一名醫生和環境健康研究者，她認為對氣候採取行動不只對未來有益，也對現在人有幫助，這也是她參加的原因。

另一名示威者Lisa Milne則認為，長久以來她都擔心這類活動會造成社會不便而對參與有疑慮，不過現在方針已經轉變，這讓她相信這次可以出來表達支持，真正為地球盡一份心。



2023年4月21日，「反抗滅絕」等環保團體在倫敦舉行氣候示威（圖／美聯社）