「鳥不是真的」成為現實？披著標本的無人機登場

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）美國一位工程教授哈薩那利安（ Mostafa Hassanalian ）施展穢土轉生之術，以鳥類標本打造仿真無人機，盼未來能「混」入遷徙的鳥群中，以進一步觀察解密鳥類飛行的秘密；也意外讓美國著名陰謀論「鳥不是真的」成為現實。

華盛頓郵報報導，化腐朽為神奇的美國新墨西哥理工大學機械工程教授哈薩那利安（ Mostafa Hassanalian ），醉心於研究鳥類的飛行，盼望有朝一日能運用在無人機上。

去年春天他靈光乍閃，訂購了各種撲翼機，即帶有如鳥類或昆蟲上下拍動的機械翅膀的飛行器，並將鳥類標本裝置在機器上。為此他測試過鴿子、蜂鳥、烏鴉等標本的翅膀，看是否能承受壓力及速度。

哈薩那利安決定將兩種不同作用的馬達置入標本鳥體內，一種產生拍打運動，另一種則是幫助鳥類飛行器打直翅膀滑行。每隻標本鳥無人機造價逾200美元，目前電池可以支撐10到20分鐘的飛行，哈薩那利安正研究節能策略以延長飛行時間。

此外，其研究也著重鳥類羽毛的顏色如何影響飛行速度與所耗能量，這能應用未來車輛與飛航器的顏色制定上。另一名研究員赫肯霍夫（Brenden Herkenhoff）表示，有些顏色圖案對汽車有效，但可能不適用於飛機或鳥形無人機。

科學家們也指出，這些披著鳥皮的無人機可以應用在研究觀測遷徙鳥類，以了解其飛行模式與行為。哈薩那利安則表示，不確定其他鳥類是否會注意到這些「同伴」並非活物，也不確定老鷹等獵食者是否為攻擊這些「間諜鳥」。

哈薩那利安也承認，若鳥形無人機技術更先進成熟，可能會被應用於監視等目的，但他更希望鳥形無人機帶來的重要影響可以來自其他層面，「這可以在航空業掀起一場革命。」

事實上，美國著名諷刺性陰謀論與社會運動「鳥不是真的」（Birds Aren’t Real），就是以「真正鳥類早在20世紀50年代，就被美國中情局人為滅絕，改以鳥類無人機以監視美國人民生活」的惡搞言論，來引起社會對陰謀論與不實訊息的議題的關注。如今披著標本的鳥形無人機真的被製造出來，倒讓荒誕陰謀論超前預言現代科技。