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「鳥不是真的」成為現實？披著標本的無人機登場

美國著名諷刺性陰謀論與社會運動「鳥不是真的」（Birds Aren’t Real），就是以「真正鳥類早在20世紀50年代，就被美國中情局人為滅絕，改以鳥類無人機以監視美國人民生活」的惡搞言論，來引起社會對陰謀論與不實訊息的議題的關注。如今披著標本的鳥形無人機真的被製造出來，倒讓荒誕陰謀論超前預言現代科技。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/22 17:44
美國新墨西哥理工大學機械工程教授哈薩那利安利用鳥類標本研發仿真鳥形無人機。（圖／路透社）

美國新墨西哥理工大學機械工程教授哈薩那利安利用鳥類標本研發仿真鳥形無人機。（圖／路透社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）美國一位工程教授哈薩那利安（ Mostafa Hassanalian ）施展穢土轉生之術，以鳥類標本打造仿真無人機，盼未來能「混」入遷徙的鳥群中，以進一步觀察解密鳥類飛行的秘密；也意外讓美國著名陰謀論「鳥不是真的」成為現實。

華盛頓郵報報導，化腐朽為神奇的美國新墨西哥理工大學機械工程教授哈薩那利安（ Mostafa Hassanalian ），醉心於研究鳥類的飛行，盼望有朝一日能運用在無人機上。

去年春天他靈光乍閃，訂購了各種撲翼機，即帶有如鳥類或昆蟲上下拍動的機械翅膀的飛行器，並將鳥類標本裝置在機器上。為此他測試過鴿子、蜂鳥、烏鴉等標本的翅膀，看是否能承受壓力及速度。

哈薩那利安決定將兩種不同作用的馬達置入標本鳥體內，一種產生拍打運動，另一種則是幫助鳥類飛行器打直翅膀滑行。每隻標本鳥無人機造價逾200美元，目前電池可以支撐10到20分鐘的飛行，哈薩那利安正研究節能策略以延長飛行時間。

此外，其研究也著重鳥類羽毛的顏色如何影響飛行速度與所耗能量，這能應用未來車輛與飛航器的顏色制定上。另一名研究員赫肯霍夫（Brenden Herkenhoff）表示，有些顏色圖案對汽車有效，但可能不適用於飛機或鳥形無人機。

科學家們也指出，這些披著鳥皮的無人機可以應用在研究觀測遷徙鳥類，以了解其飛行模式與行為。哈薩那利安則表示，不確定其他鳥類是否會注意到這些「同伴」並非活物，也不確定老鷹等獵食者是否為攻擊這些「間諜鳥」。

哈薩那利安也承認，若鳥形無人機技術更先進成熟，可能會被應用於監視等目的，但他更希望鳥形無人機帶來的重要影響可以來自其他層面，「這可以在航空業掀起一場革命。」

事實上，美國著名諷刺性陰謀論與社會運動「鳥不是真的」（Birds Aren’t Real），就是以「真正鳥類早在20世紀50年代，就被美國中情局人為滅絕，改以鳥類無人機以監視美國人民生活」的惡搞言論，來引起社會對陰謀論與不實訊息的議題的關注。如今披著標本的鳥形無人機真的被製造出來，倒讓荒誕陰謀論超前預言現代科技。
鳥類標本
無人機
鳥不是鳥

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