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跟ChatGPT拚了 Google推Bard寫程式功能 工程師原地失業？

Google坦言，Bard可能還是會「相當自信地提供不準確或錯誤的資訊」。

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/22 17:10
Google聊天機器人Bard（圖／美聯社）

Google聊天機器人Bard（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）生成式AI應用成了科技界最火話題，在使用者瘋狂敲碗下，谷歌（Google）21日宣布，其聊天機器人Bard AI新添了寫程式功能， 要與ChatGPT、微軟（Microsoft）Bing AI（用的也是GPT-4模型）一較高下。

The VergeEngadget報導，Google在部落格中指出，3月開放試用Bard後，收到的回饋中，最多人表達了寫程式需求，現用戶終於如願以償。

Bard現會寫20種程式語言，包括C++、Go、 Java、Javascript、Python與 Typescript等。除此之外，還可要求Bard解釋程式碼片段、排除錯誤（debug）、編寫工作表函數等。

偵錯功能也包括了Bard自己產出的程式，只要鍵入「this code didn’t work, please fix it」（這程式有問題，請修正），Bard就會聽指令檢查。初學者還能要求Bard優化程式，變得更快、更有效率。

說到錯誤，Google坦言，Bard可能還是會「相當自信地提供不準確或錯誤的資訊」，一如其他AI聊天機器人。官方建議使用者最好還是仔細檢驗複查Bard生成的code，比較保險。

鑒於OpenAI的ChatGPT與Bing都會寫程式，Bard被賦予這功能，似乎也是無可避免。

不過，Google雖然想急起直追，但往往被批評為了贏過對手，犧牲安全與倫理考量。就連Google員工也嫌棄Bard，傳自家人內部討論時，譏諷這產品只會「病態地扯謊」（a pathological liar）。

The Verge體驗各家機器人的結論是，Bard答覆的準確度，確實不如Bing或ChatGPT。
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更新時間 : 2023-04-22 18:48 GMT+08:00

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