30年來海平面上升10公分！422世界地球日 回望2022驚人氣候紀錄

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）今天是422世界地球日（Earth Day），選在地球日前夕，聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）發表了最新報告，從去年各項數字可一窺嚴峻的環境前景。在全球暖化趨勢下，海平面上升速度竟比30年前快了一倍。

路透、CNN報導，報告指，2013至2022年間，在冰川融化、海水暖化的作用下，水體不斷增加，共升高了4.62公厘。相較於1993至2002年，海水上升速度倍增，而從1990年代初期至今，海面約已上漲了10公分。

WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示，「我們已輸掉了融冰與海平面上升這比賽」，水體上升的態勢恐延續「數千年」。

其他令人驚心的破紀錄數據包括：

海洋破紀錄高溫，近60%遭逢海洋熱浪。

南極海冰於2022年2月跌到只剩192萬平方公里，創歷史新低，而此紀錄今年又被打破。

歐洲阿爾卑斯山脈冰河迅速消融，瑞士衝擊最劇，2021至2022年間，掉了6%。

導致暖化的汙染源，包括甲烷與二氧化碳的含量，2021年（迄今最新數據）創下新高。

這些怵目驚心的數字，都是極端天氣的鐵證。塔拉斯表示，去年就有數千萬人遭遇糧食危機、出現大量人口移動，災損更達數十億美元。

中國去年出現有史以來最極端、最長旱災。截至今年1月，旱情也在東非釀成飢荒，2,000萬人三餐不繼。美國西南部州遭逢罕見旱災。歐洲極端熱浪估計奪去了15,000條人命。巴基斯坦的破紀錄大雨使國家成了水鄉澤國，1,700人喪生、800萬人流離失所、釀300億美元災損。

2022年的全球均溫，比工業革命前的水準高出攝氏1.15度。塔拉斯呼籲，情況雖危殆，人類還是有機會將升溫控制在1.5度內，只要G7等國家，願意採取更大刀闊斧的政策。