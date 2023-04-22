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422世界地球日 台灣成立「氣候變遷署」籌備處 陳建仁：推動淨零轉型

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/22 13:42
行政院長陳建仁（左三）、環保署長張子敬（右三）等人為氣候變遷署籌備處揭牌（圖／環保署）

行政院長陳建仁（左三）、環保署長張子敬（右三）等人為氣候變遷署籌備處揭牌（圖／環保署）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）選在422世界地球日（Earth Day），環保署成立了「氣候變遷署」籌備處，行政院長陳建仁在揭牌儀式中表示，有了籌備處，台灣將能推動碳費等措施，更有韌性地因應氣候變遷。

陳建仁表示，氣候變遷署籌備處的成立是我國氣候變遷行動的關鍵，不僅宣告了淨零排放的決心，更是產業轉型、國家發展永續的里程碑。他以之前中南部發生乾旱，但因政府超前部署而降低影響為例，顯示「天助自助者」提早因應調適的重要。

陳建仁今日也在臉書指出，過去這段時日，相信台灣人都可以深切感受，極端天氣事件更頻繁強烈。台灣2020年創下56年來首次沒有颱風的紀錄，2021年碰到了百年大旱挑戰，不到兩年又再度面臨相似的危機，採取積極行動對抗氣候變遷已是刻不容緩。

陳建仁提到，他上任後立即簽署「淨零排放路徑112-115綱要計畫」， 4月20日也核定「淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫」，要讓我國淨零轉型工作大步向前邁進。

這「十二項關鍵戰略」，就是兼顧環境與發展的關鍵措施，預計可減少7,200萬噸以上碳排，從2023年至2030年帶動民間投資新台幣4兆元以上，並創造5.9兆的產值，以及55.1萬個相關就業機會，化氣候風險為台灣發展的新動能。

環保署長張子敬在典禮中強調，總統蔡英文已揭櫫2050淨零轉型的目標，這兩年來我國提出了淨零排放路徑規劃，並完成氣候變遷因應法。張子敬說明，在環境部組改前，需要成立氣候變遷署籌備處，增加人力，並讓氣候變遷因應法的各項子法、碳盤查、碳費徵收、氣候變遷調適等工作都能如期推展。

針對外界最關心的碳費徵收，張子敬表示，目前正在規劃盤查與收費機制，預計下半年端出腹案與各界討論，碳費徵收的金額則將由審議會於2024年上半年討論、下半年開始徵收。

氣候變遷署將規劃「綜合規劃組」、「減量推動組」、「排放管理組」、及「調適韌性組」4組共15科，除了原有的環保署氣候變遷辦公室48名人力，將擴編至84人。

氣候變遷署籌備處主任蔡玲儀表示，籌備處首要工作為擬定氣候變遷因應法相關子法、規劃及推動碳費徵收制度、掌握各部門階段管制目標推動情況、管考各部會淨零路徑推動情況，整備歐盟實施「碳邊境調整機制」（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM）之因應作為等。

422世界地球日 台灣成立「氣候變遷署」籌備處 陳建仁：推動淨零轉型
行政院長陳建仁（左三）、環保署長張子敬（右三）等人為氣候變遷署籌備處揭牌（圖／環保署）
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更新時間 : 2023-04-22 18:48 GMT+08:00

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