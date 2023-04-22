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遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/22 12:44
大甲媽眼中的繞境，果然很不一樣。（圖／翻攝自即時衛星定位網站）

大甲媽眼中的繞境，果然很不一樣。（圖／翻攝自即時衛星定位網站）

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）萬眾矚目、一年一度的大甲媽祖遶境起駕啦！自4月21日至30日全台共襄盛舉，倘若不克親自前往，也可透過網頁即時衛星定位、YouTube直播全程參與，還有大甲媽祖遶境App，最酷的是還有「媽祖視角」，讓你看看媽祖眼中的繞境，到底是啥樣！

今年大甲媽祖繞境行程共9天，昨（21）晚23時05分，自大甲鎮瀾宮起駕，預計沿途依序將駐駕彰化市南瑤宮（22日)、西螺鎮福興宮（23日)、 新港鄉奉天宮（24、25日)、西螺鎮福興宮（26日)、北斗鎮奠安宮（27日)、彰化市天后宮（28日)、清水區朝興宮（29日)，其中將於繞境第四天（25日）在奉天宮舉行祝壽大典，並於30日回鑾大甲區鎮瀾宮。

遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
2023大甲媽祖遶境行程（圖／取自即時衛星定位網頁

科技發達，大家瘋媽祖也可以很數位化。即時衛星定位網頁簡單易懂，透過點擊地圖右上方的媽祖圖標，就可以輕鬆看到媽祖當前位置。此外，也可以透過地圖查看預定地往返路線、沿途的Ubike單車站與補給站，以及每日軌跡，相當便利。

遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受

繞境網站提供的地圖右上方，有許多功能鍵可以運用。(圖／取自即時衛星定位網頁

此外，信徒若想要更真實的臨場感，可以透過上方選項中的「活動影像」觀看直播，或透過YouTube直播全程參與；信眾還可下載大甲媽祖遶境APP，以平板或手機即時掌握，保證精彩時刻都捕捉。最酷的是，網站提供媽祖視角，讓你看看祂感受到的繞境，是怎樣的氛圍。

遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
繞境網站提供的地圖右上方，有許多功能鍵可以運用。(圖／取自即時衛星定位網頁

遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受

(圖/翻攝自apple store)

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大甲媽祖
大甲媽祖遶境

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更新時間 : 2023-04-22 13:09 GMT+08:00

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