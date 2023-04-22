支持墮胎者的勝利？ 美國最高院駁回德州暫停墮胎藥許可判決

（台灣英文新聞／李昱德 外電報導）隨著美國最高法院將墮胎權「下放」給各州自行決定，許多強烈反墮胎的州已經陸續完成立法，以各種方式變相阻止婦女在州內墮胎，不過昨（21）日最高法院駁回德州地方法院對常見墮胎藥物美服培酮（mifepristone）的禁令，雖然似乎讓支持墮胎的陣營暫時扳回了一城，但實際上可能會是一個曠日廢時的持久戰。

美服培酮（台灣使用之中文名稱為「保諾錠」）在經過4年的審核後，於20年前被美國食藥署（FDA）核可，其與米索前列醇（Misoprostol）搭配服用是美國最常見的墮胎療程，全美超過半數的墮胎者會選擇用此種療程進行藥物流產。

這起案件即是起於德州聯邦法院法官卡克斯馬瑞克（Matthew Kacsmaryk）在反墮胎醫學組織希波克拉底醫學聯盟（AHM）發起針對FDA的美服培酮安全性訴訟後，以FDA非法加速核可藥物、引述有問題科學實驗為由，宣布在德州暫停FDA對美服培酮的許可，這也是美國史上首次有地方法院挑戰聯邦政府對藥物的許可。

判決出爐後，被告的美國聯邦政府迅速於7天內進行上訴，而受理的紐奧良第5巡迴法院雖然讓美服培酮繼續在市場上販售，實際上能使用的有效期卻退回2016年時的標準，從懷孕10周內可服用變為7周內，且必須實際與醫生約診三次才可取得藥物，且不得郵購獲得，大幅降低該藥的實用性。

因此拜登政府與藥廠丹科實驗室（Danco Laboratories）向最高法院提起緊急要求，才有了昨日的判決。不過除了有兩位大法官提交不同意見書以外，最高法院其實並沒有對FDA及其核准藥物之行為表示意見，僅是將案件發回第5巡迴法院進行重審，這代表著未來美服培酮仍有遭到限制的可能性。

保守派大法官阿利托（Samuel Alito）在不同意見書中贊同地方法院所針對，FDA躲避了必要法律程序與相關法律意見的說法，除駁斥若最高院支持對該藥進行限制會造成持續性的法律混戰外，也強調美國政府與藥廠並無法證明因此判決造成「無法挽回的傷害」，這個決定可能不會持久。

現階段，即使美國政府與墮胎權支持者認為這是近期的一個小勝利，反墮胎團體仍誓言抗爭到底。

保守的基督教組織「捍衛自由聯盟」（Alliance Defending Freedom）發表聲明指出，他們將為「婦女健康權」奮戰，讓罔顧傷害的食藥署付出代價；另一方面，今年2月時12個民主黨州則在華盛頓州提起聯合訴訟，意圖將美服培酮由監控具有嚴重不良反應潛力的「藥物風險評估與管控計畫」（Risk Evaluation and Mitigation Strategies）中移除，以讓墮胎藥的取得更為容易。

可以想見的是，針對美服培酮的訴訟是美國現下對墮胎權意見對抗的延伸，短期內不同小型「遭遇戰」仍將持續發生，試圖引導實際法規的走向。