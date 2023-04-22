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打臉網路影片 印尼外交部否認撤離35萬在台灣公民

印尼外交部公民保護局主任努格拉哈強調，印尼駐各地的代表處都必須針對海外印尼公民擬定緊急應變計畫，並非只為因應台灣情勢才做準備。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/22 10:37
印尼外交部否認網路不實影片，強調在35萬在台公民安全無虞，沒有要撤僑。

印尼外交部否認網路不實影片，強調在35萬在台公民安全無虞，沒有要撤僑。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台海緊張情勢逐年攀升，當地網路盛傳印尼當局將撤回35萬名在台印尼公民，對此印尼外交部對此表示否認，強調目前在台公民安全無虞。

近年中國對台灣文攻武嚇變本加厲，引發各國關注。印尼對台輸入大量人力，該國發行量最大的全國性日報「羅盤報」（Kompas）日前引述印尼外交部公民保護局主任努格拉哈（Judha Nugraha）指出，指出已經與駐台北印尼經濟貿易代表處合作，為在台印尼人擬定緊急應變計畫，並稱這類計畫不只因應台灣最近情勢，印尼在各國的代表處都需按照標準作業程序（SOP）制定相關計畫。

一則19日上傳至Tiktok的影片，引用台灣媒體台視的新聞畫面稱，印尼當局要求35萬名在台灣的印尼公民返國，並寫道「你準備好回家了嗎」，影片至今有超過64.4萬人次觀看，並有1萬多人轉載。

印尼外交部發言人費扎亞（Teuku Faizasyah）向「羅盤報」（Kompas）澄清，印尼政府「沒有如此要求」。

印尼外交部公民保護局主任努格拉哈（Judha Nugraha）也否認35萬名在台印尼公民將被要求返回的消息，並保證在台灣的印尼公民目前是安全的。他說：「有關呼籲在台灣的印尼公民返國的說法不是事實。」

努格拉哈表示，根據SOP，印尼駐各地的代表處都必須針對海外印尼公民擬定緊急應變計畫，因此駐台北印尼經濟貿易代表處才會有這項應變計畫。「這並非只為因應台灣情勢才做準備」。

對岸頻頻環台軍演，除了印尼，菲律賓總統小馬可仕今年1月也證實，去年8月已備妥撤僑計畫。菲國在台人數約17萬人，日本曾訪台的國會議員，去年8月也跟與我國政府達成撤僑協議。
印尼撤僑
台海情勢

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更新時間 : 2023-04-22 13:09 GMT+08:00

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