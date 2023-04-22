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台灣民眾黨主席柯文哲三訪AIT總部 稱「該見都見了」

提及本次會面官員層級，柯文哲表示，台灣在美國重要性提升，美方一定會安排負責區域最高層級的官員來與他會面。

By 政治, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/22 09:52
台灣民眾黨主席柯文哲訪美。(圖/中央社)

台灣民眾黨主席柯文哲訪美。(圖/中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）赴美訪問的台灣民眾黨主席柯文哲美東時間21日表示，此行3度進出美國在台協會（AIT）華盛頓總部，「該見的都見了」。

柯文哲4月8日至28日率團訪問美國，造訪紐約、波士頓、華府與休士頓等地。期間分別於13日前往AIT）總部會見AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger），19日與AIT政軍組長唐默迪（Matthew Tritle）及國安會官員會面，20日第3度前往AIT，據悉與國務院資深官員會晤。

此外，柯文哲在美東時間20日下午率團前往哈德遜研究所（Hudson Institute），拜訪蓬佩奧（Mike Pompeo），兩人會談觸及國際局勢與台海問題。

21日是柯文哲的華府行程最後一天，他上午前往雙橡園會見駐美代表蕭美琴，下午再度赴國會拜會議員，在離開華府前他接受媒體聯訪，指出自己在華府「該見的都見了」。

柯文哲表示，此次華府行程主要是由AIT安排，他的態度是美方認為他該見誰，他就見誰，所以期間進出AIT華盛頓總部3次。

被問及會見的官員層級是否高於預期，柯文哲也指出，由於美中對抗局勢形成，美國把中國視為最大威脅，台灣在美國重要性提升，美方一定會安排負責區域最高層級的官員來與他會面，這不是他個人的原因。

至於美方是否接受他對華府、北京的立場，柯文哲表示，美中雖然有競爭問題，但美國應對中國還是如國務卿布林肯（Antony Blinken）所指，在可以合作時合作，需要競爭時競爭，必須對抗時對抗，台灣對中國應該也是這個策略。

柯文哲說，美國並不反對台灣與中國對話，他們還在思考如何降低台海戰爭的危險。
柯文哲
柯文哲訪美
美國在台協會（AIT）
台海問題

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