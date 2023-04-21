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【驚呆】台灣首位攻蛋脫口秀演員要價10萬「盤子票」完售　首度推出聯名酒款這些地方手刀預購！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/04/21 22:35
曾博恩和WAT推出聯名酒款慶祝世界巡迴脫口秀。（圖/WAT）

曾博恩和WAT推出聯名酒款慶祝世界巡迴脫口秀。（圖/WAT）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台灣脫口秀曾博恩下個月進攻台北小巨蛋，今(21日)日擔任雞尾酒品牌WAT一日店長，也是首度跨界推出聯名酒款。

曾博恩將於5月攻蛋，成為小巨蛋首位舉辦個人專場的喜劇演員，世界巡迴《破蛋者 BALLBREAKER》將於下個月啟程，下周前往新加坡大馬演出，台灣場則將於5月27日登場，長達90分鐘的專場，目前票券已賣得差不多了，尤其4張分別要價10萬的「盤子票」也已售完，他自己也感到十分意外更力讚台灣經濟。

呼應《破蛋者 BALLBREAKER》主題，曾博恩首次跟WAT推出跨界聯名酒款「暴鐳彩蛋」，兩款口味四季金桔芬芳迷人的四季春，搭配清新金桔香氣。貴妃鐵觀音保留貴妃荔枝的果肉滋味，混合鐵觀音特有煙燻木質香氣雞尾酒；曾博恩表示，以前就有在關注WAT的酒，包裝設計很吸引目光，加上酒很好喝，雞尾酒可以用瓶裝喝到真的很方便。

此次兩種口味也是曾博恩親自挑選，他對加入「茶」香味的酒特別印象深刻，也表示喝第一口，被茶的香氣深深的吸引，才選出了「貴妃鐵觀音雞尾酒」及「四季金桔雞尾酒」，「我想把喜歡的口味分享給粉絲，好喝好玩，這樣一罐就是一杯。」今日化身一日店長，許多粉絲帶著自製應援板早早在現場等待。

博恩跟粉絲喊話：「買到『暴鐳彩蛋』的一定不會後悔，因為裡面附贈的閃卡，原本是隨機簽名，但今天的粉絲很幸運，打開就有我的親筆簽名，我幫大家爭取的福利還不買爆。之前還有粉絲跟我說他買了10盒，想抽到4種不一樣閃卡跟簽名，不知道他今天有沒有到現場購買，直接一張入魂。」

「暴鐳彩蛋」目前在WAT信義店、赤峰店、勤美店現貨販售中；全家便利商店熱烈預購中。

【驚呆】台灣首位攻蛋脫口秀演員要價10萬「盤子票」完售　首度推出聯名酒款這些地方手刀預購！
暴鐳彩蛋。（圖/WAT）
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