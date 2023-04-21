台南明德外役監又有受刑人逃脫 ！台灣吹哨者保護協會批：蔡清祥難辭其咎 籲儘速完成修法

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）又有外役監獄受刑人逃脫，而且又是明德外役監！對此，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會批，法務部長蔡清祥難辭其咎，並呼籲立法院儘速完成《外役監條例》修法。

今（21）日上午，台南明德外役監再次發生犯人脫逃事件。37歲張天昊犯下因持刀犯下強盜罪遭警方循線逮捕，追查下發現其在更名前，曾犯下詐欺罪遭到判刑確定，因此為累犯，嗣後遭重判8年10月定讞，並於2020年4月入監執行。

中央社引述警方說法，張天昊疑利用監獄農事作業除草時脫逃，警方上午10時許獲報後立刻派員搜索，且在周遭設立攔檢點，但因明德外役監獄位置偏僻，少監視器，增加搜索難度，目前尚未發現張天昊行蹤。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會於晚間發布新聞稿表示， 2022年8月明德外役監發生逃犯脫逃後刺死兩名警察的悲劇，事後除了立法院司法及法制委員會的立委們赴明德外役監考察外，法務部還發布新聞稿，高談《外役監條例》修法，並且召開「研商外役監條例等修法及外役監改進措施會議」。

然而，今年到現在已經有四位外役監逃犯，還有兩位於自主監外作業時脫逃，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會批評，這樣的「成效」，法務部長蔡清祥和矯正署難辭其咎。此外，去年因逃犯刺死警察導致民怨沸騰，立法院啟動《外役監條例》的修法，但在開了公聽會和兩次審查後，草案到現在連委員會都沒出，顯然是虛應故事，根本無心修正。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會批評，行政權的顢頇加上立法權的怠惰，導致獄政管理每況愈下，簡直已經爛到骨子裡！倘若法務部還不能痛定思痛，成天只想虛應故事、縱容矯正署擺爛，不但沒辦法解決問題，反而只會讓問題更加擴大；台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會呼籲立法院應該加速完成修法，避免再一次可能的不幸發生。