Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

台南明德外役監又有受刑人逃脫 ！台灣吹哨者保護協會批：蔡清祥難辭其咎 籲儘速完成修法

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/21 20:12
台南明德外役監獄受刑人張天昊21日上午脫逃，刑事局已發布通緝。（圖取自刑事局網頁cib.npa.gov.tw）

台南明德外役監獄受刑人張天昊21日上午脫逃，刑事局已發布通緝。（圖取自刑事局網頁cib.npa.gov.tw）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）又有外役監獄受刑人逃脫，而且又是明德外役監！對此，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會批，法務部長蔡清祥難辭其咎，並呼籲立法院儘速完成《外役監條例》修法。

今（21）日上午，台南明德外役監再次發生犯人脫逃事件。37歲張天昊犯下因持刀犯下強盜罪遭警方循線逮捕，追查下發現其在更名前，曾犯下詐欺罪遭到判刑確定，因此為累犯，嗣後遭重判8年10月定讞，並於2020年4月入監執行。

中央社引述警方說法，張天昊疑利用監獄農事作業除草時脫逃，警方上午10時許獲報後立刻派員搜索，且在周遭設立攔檢點，但因明德外役監獄位置偏僻，少監視器，增加搜索難度，目前尚未發現張天昊行蹤。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會於晚間發布新聞稿表示， 2022年8月明德外役監發生逃犯脫逃後刺死兩名警察的悲劇，事後除了立法院司法及法制委員會的立委們赴明德外役監考察外，法務部還發布新聞稿，高談《外役監條例》修法，並且召開「研商外役監條例等修法及外役監改進措施會議」。

然而，今年到現在已經有四位外役監逃犯，還有兩位於自主監外作業時脫逃，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會批評，這樣的「成效」，法務部長蔡清祥和矯正署難辭其咎。此外，去年因逃犯刺死警察導致民怨沸騰，立法院啟動《外役監條例》的修法，但在開了公聽會和兩次審查後，草案到現在連委員會都沒出，顯然是虛應故事，根本無心修正。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會批評，行政權的顢頇加上立法權的怠惰，導致獄政管理每況愈下，簡直已經爛到骨子裡！倘若法務部還不能痛定思痛，成天只想虛應故事、縱容矯正署擺爛，不但沒辦法解決問題，反而只會讓問題更加擴大；台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會呼籲立法院應該加速完成修法，避免再一次可能的不幸發生。
明德外役監
明德外役監獄

相關新聞

【更新】台灣明德外役監逃犯殘忍殺害2員警　台南地方法院8/24下午裁定羈押兇嫌林信吾
【更新】台灣明德外役監逃犯殘忍殺害2員警　台南地方法院8/24下午裁定羈押兇嫌林信吾
2022/08/24 16:06
【安南殺警案】台灣外役監10年逃49人 總統：速修警械使用條例、檢討外役監標準
【安南殺警案】台灣外役監10年逃49人 總統：速修警械使用條例、檢討外役監標準
2022/08/23 17:02

更新時間 : 2023-04-21 20:48 GMT+08:00

最受歡迎

踢到「鐵板正宮」！台灣「登山女神」淪小三遭求償200萬　關鍵證據曝光人夫提醒記得吃藥
踢到「鐵板正宮」！台灣「登山女神」淪小三遭求償200萬　關鍵證據曝光人夫提醒記得吃藥
【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
滑鼠標Taiwan R.O.C.被中國網友炎上 台灣微星急道歉自稱「中國公司」
滑鼠標Taiwan R.O.C.被中國網友炎上 台灣微星急道歉自稱「中國公司」
〈時評〉美中版的「一中各表」
〈時評〉美中版的「一中各表」
【黑馬出線】台灣國防部參謀總長陳寶餘4月底卸任　海軍司令梅家樹接任
【黑馬出線】台灣國防部參謀總長陳寶餘4月底卸任　海軍司令梅家樹接任
台海局勢升溫 傳印尼擬撤僑計畫 台灣外交部：中國加劇區域緊張
台海局勢升溫 傳印尼擬撤僑計畫 台灣外交部：中國加劇區域緊張
協助誘拐女教徒供鄭明析進行性犯罪　南韓攝理教接班人遭拘留
協助誘拐女教徒供鄭明析進行性犯罪　南韓攝理教接班人遭拘留
日本2024年起換新鈔 3種面額曝光 舊鈔該怎處理呢？
日本2024年起換新鈔 3種面額曝光 舊鈔該怎處理呢？
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽