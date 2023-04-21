你喝到了嗎？蘋果西打驚傳有沉澱物！桃園衛生局查廠：管線生鏽斑駁 封存82.3公噸

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）蘋果西打遭媒體報導出現不明沉澱物，雖然該公司回應，未接獲任何消費者客訴，但桃園市衛生局今（21）日至廠房稽查，發現沉澱物、生產製程缺失，已命有疑慮產線停止作業並限期改善；成品下架回收則移交新北市衛生局辦理。

知名飲料「蘋果西打」由大西洋飲料股份有限公司生產，2018、2019年出現不明沉澱物，日前又被爆料3月生產的生產飲料時水質不符規定、出現不明沉澱物。

桃園市衛生局今日會同食藥署，前往大西洋飲料股份有限公司平鎮工廠進行查核，公司表示未接獲任何消費者客訴，但在今年4月7日公司員工發現2,000ml寶特瓶包裝的蘋菓西打飲料瓶底出現白色沉澱物，總公司即啟動通路收購、暫停生產及出貨，並針對問題成品進行檢驗。

衛生局查核成品倉庫及留樣區之產品，從112年1月份起生產之寶特瓶2,000ml及1,250ml包裝的成品，結果有白色不明沉澱物，共抽驗14罐成品及封存41,237罐，共計82.3公噸。

衛生局進一步表示，今日查核因有疑慮產品為同一產線生產，命該產線停止作業至產線安全為止，另查核廠內生產裝置環境及相關製程，發現多項缺失，例如管線生鏽斑駁、天花板發黴滴水等多項不符合規定，因此下達責令業者限期改善，如屆期未能改善完竣，將依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定及依同法第44條裁罰新臺幣6萬元至2億元罰鍰。

另外，已出貨銷售之成品下架回收之相關事宜，將移請總公司所轄衛生局（新北市政府衛生局）後續辦理。