扯！馬英九赴希臘演講被稱為台北前總統 德爾菲經濟論壇緊急修改

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（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）前總統馬英九受邀參加希臘舉辦的論壇，但此論壇官網上卻將馬英九的頭銜標註為「Former President of Taipei（台北前總統）」，對此，馬英九辦公室今日中午表示，外交部已在協調。就在稍早該官網已做出更改，最新頭銜為「Former President of Taiwan（台灣前總統）」。

馬英九24日將前往希臘參加第8屆德爾菲經濟論壇，也將藉由此次訪歐，與歐洲政要分享訪問中國的心得。但有媒體報導，馬英九受邀參加希臘舉辦的論壇，名單上卻被標註為「台北」前總統。

馬英九辦公室今（21）日發出聲明指出，馬英九是收到德爾菲經濟論壇創辦人的邀請，在收到的邀請信中，是完整寫出Republic of China（中華民國）。

馬辦指出，發現官網錯誤頭銜後已向對方反映，外交部並主動積極與主辦單位協調，馬辦對外交部勇於任事表達肯定。

對此，行政院長陳建仁上午接受媒體聯訪時說，馬英九是台灣的前總統，代表台灣主權和尊嚴，主辦單位用不適當名稱來稱呼馬英九，是嚴重的錯誤，應該馬上更正，也建議未來參加相關活動時，應該多加確認相關安排，確保台灣的主權和尊嚴。

不過今日下午記者查詢德爾菲經濟論壇官網，講者頁面已將馬英九的頭銜改為「Former President（2008-2016） of Taiwan（台灣前總統）」。

外交部晚間也針對此爭議做出說明，外交部解釋，考量馬前總統為卸任元首，外交部於接獲馬前總統辦公室來函要求提供行政協助後，立即依「卸任總統副總統禮遇條例」及外交部所訂定的「接待卸任正副元首出訪注意事項」，協調相關駐館秉持舒適、安全及便利原則，辦理卸任總統在國外機場接、送機及禮遇通關等必要的行政協助。外交部依法行政，並堅守行政中立原則。



外交部基於維護我國家尊嚴立場，對於我國任何非政府組織（NGO）或民間團體出席國際會議或活動倘遭矮化情事，我方絕不接受並即要求主辦方更正。經外交部力洽，「德爾菲經濟論壇」網站已於本（4/21）日更正馬前總統職銜。

第8屆「德爾菲經濟論壇」（Delphi Economic Forum）網頁已將馬英九頭銜更正為「台灣前總統」。（圖取自德爾菲經濟論壇網頁delphiforum.gr）