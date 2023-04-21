Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

世界首富LVHM總裁阿爾諾為接班人苦惱　正對5名子女進行「面試」

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/21 17:50
左起三兒子Alexandre, 二兒子Antoine, 大女兒Delphine，以及LVMH 執行長阿爾諾Bernard Arnault一...

左起三兒子Alexandre, 二兒子Antoine, 大女兒Delphine，以及LVMH 執行長阿爾諾Bernard Arnault一...

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）世界富豪排名第一的LVMH總裁貝爾納·阿爾諾（Bernard Arnault）為了接班人而苦惱著，正在對他的五名子女進行「面試」。

LVMH（酩悅·軒尼詩-路易·威登集團）是世界最大的跨國奢侈品綜合企業，旗下擁有服裝、珠寶、手錶、酒類等各領域超過70個的精品品牌，包含著LV、Dior、Celine、Fendi、軒尼詩（Hennessy）、寶格麗（Bvlgari）等。根據富比世最近發表的世界億萬富翁報告書顯示，截至上個月10日，阿爾諾的財產高達2110億美元，位居世界富豪榜榜首。

根據韓國經濟TV引述華爾街日報，阿爾諾現年74歲，他花幾十年時間培育五名子女，讓他們學習數學，並帶著他們一起參加商務活動等。一名阿諾的熟人透露，他每個月都會與子女們到LVNH總公司內一起共進午餐，並且在享用午餐的90分鐘內，會提出他所準備的討論主題，並輪流聽取子女們的想法、意見。

這名人熟說道，阿爾諾雖然很少公開討論繼承問題，但在十幾年來一直都在考慮著這個問題，煩惱著應該將這具有480億美元規模的大集團繼承給誰。

據報導，最被看好的為阿爾諾的48歲長女Delphine，她在今年1月接任Christion Dior的執行長。

45歲的二兒子Antonie則在去年年末被任命為家族控股公司Christion Dior SE的首席CEO，目前持有LMVH約41%的股份與56%的投票權。

而阿爾諾再婚後所生下的3個兒子也在集團內有著重要職位。

30歲的Alexandre目前擔任Tiffany & CO. 的執行副總裁，28歲的Frédéric目前擔任瑞士製錶泰格豪雅（Tag Heuer）執行長，24歲的老么Jean則擔任LV鐘錶部門行銷暨產品開發總監一職。

報導說道，Dior前執行長Sidney Toledano與LV前執行長Michael Burke為阿諾子女們的重要人生導師，特別是長女Delphine在Toledano的手下工作了12年後，轉任到了LV與Burke合作。

Toledano說道，阿爾諾是個非常實際的人，他總是在他所提出的挑戰和條件下選擇最適合的人選，對待子女們亦是如此，他也補充說道，他並不能保證LVMH未來的接班人一定會是5名子女中的其中一人。
LVHM
世界首富
阿爾諾

相關新聞

〈財經主筆室〉馬斯克重返世界首富曇花一現　特斯拉前景令人擔憂？
〈財經主筆室〉馬斯克重返世界首富曇花一現　特斯拉前景令人擔憂？
2023/04/06 17:42
金氏世界紀錄：馬斯克創史上最大個人財產損失　仍是世界第二富
金氏世界紀錄：馬斯克創史上最大個人財產損失　仍是世界第二富
2023/01/10 20:58
什麼玩意？馬斯克推出一款聞起來如「燒焦頭髮」香水 稱已銷售上萬瓶
什麼玩意？馬斯克推出一款聞起來如「燒焦頭髮」香水 稱已銷售上萬瓶
2022/10/17 17:23

更新時間 : 2023-04-21 20:48 GMT+08:00

最受歡迎

踢到「鐵板正宮」！台灣「登山女神」淪小三遭求償200萬　關鍵證據曝光人夫提醒記得吃藥
踢到「鐵板正宮」！台灣「登山女神」淪小三遭求償200萬　關鍵證據曝光人夫提醒記得吃藥
【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
滑鼠標Taiwan R.O.C.被中國網友炎上 台灣微星急道歉自稱「中國公司」
滑鼠標Taiwan R.O.C.被中國網友炎上 台灣微星急道歉自稱「中國公司」
〈時評〉美中版的「一中各表」
〈時評〉美中版的「一中各表」
【黑馬出線】台灣國防部參謀總長陳寶餘4月底卸任　海軍司令梅家樹接任
【黑馬出線】台灣國防部參謀總長陳寶餘4月底卸任　海軍司令梅家樹接任
台海局勢升溫 傳印尼擬撤僑計畫 台灣外交部：中國加劇區域緊張
台海局勢升溫 傳印尼擬撤僑計畫 台灣外交部：中國加劇區域緊張
協助誘拐女教徒供鄭明析進行性犯罪　南韓攝理教接班人遭拘留
協助誘拐女教徒供鄭明析進行性犯罪　南韓攝理教接班人遭拘留
日本2024年起換新鈔 3種面額曝光 舊鈔該怎處理呢？
日本2024年起換新鈔 3種面額曝光 舊鈔該怎處理呢？
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽