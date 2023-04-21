世界首富LVHM總裁阿爾諾為接班人苦惱　正對5名子女進行「面試」

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）世界富豪排名第一的LVMH總裁貝爾納·阿爾諾（Bernard Arnault）為了接班人而苦惱著，正在對他的五名子女進行「面試」。

LVMH（酩悅·軒尼詩-路易·威登集團）是世界最大的跨國奢侈品綜合企業，旗下擁有服裝、珠寶、手錶、酒類等各領域超過70個的精品品牌，包含著LV、Dior、Celine、Fendi、軒尼詩（Hennessy）、寶格麗（Bvlgari）等。根據富比世最近發表的世界億萬富翁報告書顯示，截至上個月10日，阿爾諾的財產高達2110億美元，位居世界富豪榜榜首。

根據韓國經濟TV引述華爾街日報，阿爾諾現年74歲，他花幾十年時間培育五名子女，讓他們學習數學，並帶著他們一起參加商務活動等。一名阿諾的熟人透露，他每個月都會與子女們到LVNH總公司內一起共進午餐，並且在享用午餐的90分鐘內，會提出他所準備的討論主題，並輪流聽取子女們的想法、意見。

這名人熟說道，阿爾諾雖然很少公開討論繼承問題，但在十幾年來一直都在考慮著這個問題，煩惱著應該將這具有480億美元規模的大集團繼承給誰。

據報導，最被看好的為阿爾諾的48歲長女Delphine，她在今年1月接任Christion Dior的執行長。

45歲的二兒子Antonie則在去年年末被任命為家族控股公司Christion Dior SE的首席CEO，目前持有LMVH約41%的股份與56%的投票權。

而阿爾諾再婚後所生下的3個兒子也在集團內有著重要職位。

30歲的Alexandre目前擔任Tiffany & CO. 的執行副總裁，28歲的Frédéric目前擔任瑞士製錶泰格豪雅（Tag Heuer）執行長，24歲的老么Jean則擔任LV鐘錶部門行銷暨產品開發總監一職。

報導說道，Dior前執行長Sidney Toledano與LV前執行長Michael Burke為阿諾子女們的重要人生導師，特別是長女Delphine在Toledano的手下工作了12年後，轉任到了LV與Burke合作。

Toledano說道，阿爾諾是個非常實際的人，他總是在他所提出的挑戰和條件下選擇最適合的人選，對待子女們亦是如此，他也補充說道，他並不能保證LVMH未來的接班人一定會是5名子女中的其中一人。