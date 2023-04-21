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台北南港漢來飯店10月開幕•海港餐廳敦化店將轉戰大巨蛋　缺工仍是隱憂

➤將於2023年10月開幕的台北南港漢來飯店，「不會以挑戰最高房價為定位，反而更看好餐飲的業績表現」。➤隨著2025年敦化SOGO合約到期，位於其中的漢來海港餐廳也將遷至大巨蛋SOGO。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/21 18:05
漢來美食旗下自助餐廳漢來海港21日宣布，全台7家分店的甜點季開跑，邀請來自日本金牌甜點主廚小熊亮平（圖）來台客座，加入台灣在地元素，包含...

漢來美食旗下自助餐廳漢來海港21日宣布，全台7家分店的甜點季開跑，邀請來自日本金牌甜點主廚小熊亮平（圖）來台客座，加入台灣在地元素，包含...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）餐飲內需爆發，漢來美食首季營收創新高，同集團高雄漢來大飯店北上插旗南港，攜手金鬱金香酒店集團合作，預計10月開幕；而隨著2025年敦化SOGO合約到期，之中的漢來海港餐廳也將遷至大巨蛋SOGO。

漢來美食旗下自助餐廳漢來海港今天(21日) 宣布，全台7家分店一年一度、為期3週的甜點季開跑，今年已邁入第9個年頭，邀請來自日本的金牌甜點主廚小熊亮平來台客座，加入台灣在地元素，包含鳳梨、芒果、香蕉及噶瑪蘭威士忌等，打造系列法式甜點，每年都挹注業績表現。

漢來美食主管受訪時表示，解封過後，漢來海港自助餐廳業績節節攀升，早就超越疫情前的水準，顯示內需動能很強勁。漢來美食3月營收新台幣3.49億元創同期新高，年增11.92%，累計第一季營收12.96億元，季增13.36%、年增24.99%，單季營收刷新歷史紀錄。

展望今年計畫，中央社引述漢來美食主管表示，因為疫情與取得執照而時程延宕的台北南港漢來飯店，將於2023年10月開幕，且確定與法國羅浮宮酒店集團聯盟旗下金鬱金香酒店集團合作，掛上「漢來皇家鬱金香酒店」招牌對外營運，該地段鄰近南港展覽館、中國信託總部大樓及三井購物中心，瞄準來台商務客，看好疫後觀光商機大復甦。

漢來主管表示，台北南港漢來飯店預計會有400多個房間、7個營業單位，其中有5家餐廳進駐，除了會開出價位比名人坊更高的「東方樓」，也將開創新的品牌餐廳，並推出海港自助餐廳的升級版，力拚掀起一波buffet話題和熱潮，強調「不會以挑戰最高房價為定位，反而更看好餐飲的業績表現」。

此外，台北敦化SOGO預計在2025年合約到期，2015年就進駐開業的漢來海港餐廳則規劃遷至大巨蛋SOGO重新開幕。

其他展店計畫方面，漢來美食主管說，去年開出的新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」今年將開出2店，其中1店為街邊店，預計落腳高雄、6月營運，打造前店後廠模式，因應未來展店需求，上菜及湯包等主題性強的餐廳這幾年也將持續展店，增加分店數、取得更大的營運經濟規模，以達成營收成長及獲利目標，為集團營運升溫添火。

缺工問題還是隱憂，漢來美食主管表示，目前集團有1600人，還有100多人的缺口沒補齊，期望能達到1800人的規模，目前正積極延攬外籍生，也在全台各地學校尋求建教合作機會，同時盼政府開放移工政策，目前集團員工薪資為2萬8000元起跳，中部以北3萬元起跳，但都面臨「找不太到人」的局面。

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