響應世界地球日！新北開放申請生態服務給付　每公頃最高領7萬

為鼓勵民眾積極參與生態保育及重要棲地維護工作， 新北市響應世界地球日，配合行政院農業委員會林務局推動的「 重要棲地生態服務給付」計畫，也於同日開放申請， 給付區域包含新北市三芝區、石門區、金山區、貢寮區、雙溪區、 萬里區的水梯田，以及金山區、貢寮區的水田，透過「生態薪水」 鼓勵農友採取對瀕危物種及棲地保護的措施，每公頃最高可領7萬元 ，共同以實際行動投資我們的星球，維護生物多樣性，新北市府 歡迎符合條件的對象踴躍參加。

每年4月22日是世界地球日，今年以投資我們的星球( Invest In Our Planet)為主題，強調解決氣候變化及環境問題的重要性， 新北市農業局響應世界地球日，除透過「山海造林」 計畫以陸海空植樹方式廣植林木、復育珊瑚外，也推動「 重要棲地生態服務給付」計畫，透過「生態薪水」 方式獎勵維護生態的農民，讓保育成本不再只由農友承擔。 重要棲地生態服務給付計畫給付對象包含新北市三芝區、石門區、 金山區、貢寮區、雙溪區、萬里區的水梯田，以及金山區、 貢寮區的水田，單一土地面積達0.1公頃以上的經營者皆可申請， 農友以友善方式進行農地管理、配合強化棲地營造， 具體達成植物或動物保育成效， 即可以領取重要棲地生態服務給付獎勵。

申請項目主要分為棲地維護、棲地營造、棲地成效等三個部分。 棲地維護部分，「水梯田」需維持終年蓄(湛)水狀態， 且不使用除草劑、獸鋏、毒餌等，並符合農藥安全檢出規範條件，「 水田」維護條件與水梯田相同，差異在於維持蓄(湛)水狀態為休耕 期間而非全年。棲地營造部分包含草生田埂、生態溝、 田埂加寬等增加生物棲息區域。另棲地成效部分， 農友須配合執行生態觀察紀錄。若在棲地維護、 營造及成效觀察等三階段都達到標準， 每公頃水田最高每年有機會領取6萬元生態薪水，水梯田則可達到7 萬元。因生態服務獎勵金申請案須審查及觀察棲地狀況， 生態觀察紀錄至少需4個月時間，申請期限只到2023年6月30日 ，相關訊息可至新北市政府農業局網站最新消息「重要公告」區下載申請文件及相關規定， 或電洽農業局黃先生(電話：02-29603456分機3113 )。

新北市農業局長李玟表示，新北市推動「農業健康市/式」政策， 透過山海造林計畫陸海空植樹、友善、 有機農業耕作及重要棲地生態服務給付等計畫， 兼顧農業生產及生態維護，也符合今年世界地球日主題， 邀請大家以實際行動投資我們的星球，創造環境共好永續。

透過「生態薪水」鼓勵農友採取對瀕危物種及棲地保護的措施，每公頃最高可領7萬元，共同以實際行動投資我們的星球。(照片來源：新北市政府農業局提供)