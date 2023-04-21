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【更新】新北市五股觀音坑溪橋斷裂 3工人受傷送醫

消防局說，橋梁為休閒步道，供行人及自行車通行，工人們當時正在施工更換鋼索，坍塌原因待專業單位調查。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/21 17:31
警消21日下午3時許獲報，新北市五股區河堤邊正施工改善的觀音坑溪橋斷裂，導致橋上重機具掉落，3名工人受傷送醫。（翻攝照片）中央社

警消21日下午3時許獲報，新北市五股區河堤邊正施工改善的觀音坑溪橋斷裂，導致橋上重機具掉落，3名工人受傷送醫。（翻攝照片）中央社

更新時間: 2023-04-21 18:16

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）警消今天（21日) 下午3時許獲報，新北市五股區河堤邊正施工改善的觀音坑溪橋斷裂，導致橋上重機具掉落，3名工人受傷送醫；3人意識清醒，生命徵象穩定。

【更新】新北市五股觀音坑溪橋斷裂 3工人受傷送醫

新北市五股區河堤邊正施工改善的觀音坑溪橋21日下午發生斷裂意外，導致橋上重機具掉落，3名工人受傷送醫；3人意識清醒，生命徵象穩定。圖為觀音坑溪橋意外現場。中央社

【更新】新北市五股觀音坑溪橋斷裂 3工人受傷送醫

新北市政府消防局21日獲報，五股區觀音坑溪橋斷裂倒塌(上圖與下圖) 。消防局說，橋梁為休閒步道，供行人及自行車通行，工人們當時正在施工更換鋼索，坍塌原因待專業單位調查。（翻攝照片）中央社

【更新】新北市五股觀音坑溪橋斷裂 3工人受傷送醫

新北市政府消防局獲報，五股成泰路4段22巷旁河堤邊小橋倒塌，傷者包括20多歲男性背部疼痛、50多歲男性頭部撕裂傷及60多歲男性手部撕裂傷。

消防局說，橋梁為休閒步道，供行人及自行車通行，工人們當時正在施工更換鋼索，坍塌原因待專業單位調查。

中央社引述新北市政府高灘地工程管理處長張修銘說，觀音坑溪橋聯繫五股濕地與獅子頭景觀公園，使用超過17年，吊索、橋板支承墊等結構生鏽劣化，規畫橋梁結構系統性更新、更換欄杆等，去年發包廠商施工。

他說，待進一步調查為何坍塌，現階段先搶救受傷工人。

新北市五股觀音坑溪橋斷裂 3工人受傷送醫

【更新】新北市五股觀音坑溪橋斷裂 3工人受傷送醫

警消21日下午3時許獲報，新北市五股區河堤邊正施工改善的觀音坑溪橋斷裂，導致橋上重機具掉落，3名工人受傷送醫；3人意識清醒，生命徵象穩定。圖為斷裂的觀音坑溪橋連接處。中央社
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