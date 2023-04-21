培育未來AI人才！新北迎接人工智慧浪潮　全國第一本國高中AI微課程讀本搶先曝光　

ChatGPT正夯、人工智慧(AI)的議題已不再 是「取代」而是「創造」，新北市教育局因應當前產業趨勢， 領先全國研發科技領域教材讀本。今(21)於錦和高中辦理「新北 AI微課程讀本發表會」，創編過程匯集眾智，包含臺師大等4校教 授、8位新北市及1位臺北市種子教師，及智高Gigo公司等合力 投入，共同催生此讀本，讓教育與世界同步。

教育局長張明文表示，新北市積極推動AI科技教育， 善用各校普及的設備來設計課程，使教學易實施、學生更易親近AI ；再與產、官、學合作，深化課程內容， 敲開數位時代通往世界的大門。讀本公開發表後， 將放置於中等教育資源網與全國共享、免費下載， 師生可從中獲得啟發與收穫。

AI微課程讀本含三個課程模組及教學指引，內容分為「 大數據及演算法」、「影像辨識」、「語音辨識」， 教師可因應教學目標，彈性選擇適合的模組來使用，教師易上手、 教學易有成就感。

而讀本中清晰的圖示、生活應用案例和實作活動設計內容， 學生可按照明確的步驟、輔以圖片說明，文本簡明易懂。 而每個單元中都有生活應用範例，更能拉近學生與AI應用的距離， 引導學生產出實用的成果，也助於啟發學生的創造力。

此外，讀本還可系統性應用於國中九年級、高中一年級的彈性課程， 由教師引導學生接觸人工智慧。也可以鼓勵學生用於自主學習， 孩子可試著「把生活情境當作一個大型專題」，按照讀本的步驟、 任務，培養系統思考與解決問題的態度，養成運用AI的素養與能力 。

錦和高中校長張純寧表示，教育局於2023年委由錦和高中做為AI 教育發展基地，開發AI彈性課程教材。此書涵蓋了AI的基礎概念 、應用範例和實作活動等內容，除了可用於彈性課程之外， 還可作為銜接國高中的教材，並可用於專題課程規劃， 有助於啟發學生的創造力和創新思維。

錦和高中學生劉昱辰表示，在課堂中學習人工智慧， 讓自己掌握了各種AI相關技術和工具的使用。在老師的帶領下， 與大趨勢同步，提高了競爭力，也讓自己更有信心， 迎向未來的挑戰。

教育局表示，人工智慧是當今最具潛力的發展領域之一， 也是新北市科技教育關鍵發展方向。新北市將持續以適性、 科技等教育方針，透過簡潔易懂的語言，讓師生可以更輕鬆地踏進 AI 的新世界，啟發運算思維及提升問題解決能力， 提升學生全球競爭力，培育未來AI人才。

大合照。(照片由新北市教育局提供)