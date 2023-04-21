久咳、易喘、身體虛弱不是長新冠　竟是血癌！台灣每年約900人確診

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）一名50歲男性久咳、走路喘、臉色蒼白、身體虛弱，一直以為是「長新冠」後遺症，卻被確診為急性骨髓性白血病(簡稱AML)。中華民國血液病學會秘書長侯信安醫師表示，過去兩、三年間偶見類似個案，然而長新冠不會臉色蒼白，病患有此症狀乃是造血功能異常所致，提醒民眾若有上述狀況應提高警覺，及早就醫。

血液病學會與癌症希望基金會共同呼籲，血癌患者可善用《血癌攻略》，透過病友自主照護、記錄，強化醫病合作，掌握治療最佳時機。

侯信安說明，急性骨髓性白血病是成人最常見的血癌，發作快、病情凶猛嚴重，可說是最惡名昭彰的癌症之一。台灣每年約新增850至900人，男多於女，半數在60歲以上。

台大公共衛生學院曾針對17種癌症進行「存活分析」與「健康醫療費用」研究，白血病是生命損失最多(17.5年)的癌症，且根據健保資料庫分析高齡患者其中位生存期僅3個月，20年來沒有改善。高疾病負擔與高死亡率，是台灣重大的公衛挑戰。

※影片取自癌症希望基金會，如遭移除 敬請見諒※

患者出現無法成熟分化的骨髓芽細胞遍布在血液及骨髓中，取代正常血球。也因此紅血球不夠而導致臉色蒼白、氣喘如牛。正常白血球不足易感染發燒。異常血球大量增生在骨髓，造成骨髓膨脹、疼痛。血小板不足使得凝血功能變差，導致異常流鼻血、牙齦出血、拔牙後血流不止，或不明原因多處瘀青；女性則會出現經血量突然大增，或經期拉長。

侯信安解釋，急性骨髓性白血病的成因多數是患者出現基因突變或染色體異常，少數則是曾接觸大量輻射、暴露化學治療或化學溶劑或燃料物質等因素而導致。此外，「慢性骨髓性白血病」(簡稱CML)患者，倘若沒有接受治療，或是未規律用藥、回診追蹤，而導致病情惡化、甚至產生抗藥性，也可能轉為急性骨髓性白血病。因此呼籲，CML患者務必規律用藥、定期回診追蹤，若能達到深度緩解治療目標，不但可避免惡化，也可以爭取停藥機會。

侯信安說，急性骨髓性白血病的四大症狀「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」因為不具特異性，易被忽略。有患者反覆發燒、疲倦，以為感冒遲遲未癒。也有患者突發牙齦持續出血，以為罹患牙周病。上述病人可透過血液檢查發現血球異常，並進一步經由骨髓檢查確診，把握治療黃金期，可降低疾病對身體的衝擊。