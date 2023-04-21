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歡慶母親節！中華電信網路門市指定方案　抽Hami Point最高36,000點

辦5G送精美小家電申請指定方案享優惠加碼抽好禮

By 台灣英文新聞
2023/04/21 16:58
照片由中華電信提供

照片由中華電信提供

溫馨五月，中華電信網路門市同步推出「禮贈敬禮，致敬媽媽」優惠活動，即日起至5月31日止，申請精采5G、HiNet光世代、MOD等指定方案，除享方案優惠外，還有機會帶走頂級日本遊輪雙人遊、王品餐券、Hami Point 520點(1點等於1元)等超過百份母親節獻禮，並可獲「PChome旅遊」最高5%折扣碼，4月30日前限時早鳥加碼再抽「2023 Hito流行音樂獎」雙人門票，中華電信以最實質的優惠陪伴媽咪歡度佳節。

中華電信多重好禮寵愛媽咪，凡於活動期間於網路門市申請指定方案即享上述抽獎資格，包含申請精采5G月繳1399(含)以上方案搭配指定手機，送麗克特調理鍋或雙面煎烤盤好禮2選1，搭配「精采5G贈點方案」月繳999(含)以上方案，加碼贈Hami Point 1,314點，還可享折價2,000元優惠加購HomePod或HomePod mini；新申請/升速HiNet光世代「速在必行」高速方案，500M/250M只要1,099元，最高再送Hami Point 800點、「MOD家速方案」加碼最高送Hami Point 2,000點；新申請MOD選搭「自選餐(全選)」或影劇館⁺送Hami Point 600點；預付卡儲值「啾愛媽咪專案」加1元享行動上網量、通信費加倍贈，由原有3.2GB+100元通信費升級為6.4GB+200元通信費。

好康不只如此，活動期間申請中華電信網路門市指定行動方案，即可抽Hami Point最高36,000點，透過點數交換「亞洲萬里通」里數，可兌換日本東京雙人來回機票。

另外，「Hami Go」專區也為母親節推出限定優惠，單筆消費滿1,000元，即享抽獎資格乙次，有機會獲得Samsung Galaxy S23等好禮，單筆消費越多中獎機會越高，刷中國信託ALL ME信用卡再享最高13% Hami Point點數回饋，母親節寵愛媽咪，首選中華電信。

更新時間 : 2023-04-21 20:47 GMT+08:00

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