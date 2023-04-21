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期交所全台宣導金融詐騙　普及金融理財知識

By 台灣英文新聞
2023/04/21 16:50

為幫助民眾了解金融詐騙及普及金融理財知識，臺灣期貨交易所於3月17日至4月20日間，配合勞動部「2023年度勞工退休金制度及法令說明會」，辦理9場金融理財教育宣導說明會，講授地點遍及全台，民眾參與踴躍，出席人數逾700人。

期交所為推廣金管會金融知識普及計畫，提升勞工對金融理財知識及防金融詐騙意識，在金管會指導下，配合勞動部「2023年度勞工退休金制度及法令說明會」，於新竹、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮及台東等地區辦理9場次「金融理財教育」宣導說明會，講授金融詐騙及期貨與選擇權兩項主題，除宣導什麼是金融詐騙、常見金融詐騙跡象到最新詐騙手法及案例分享外，並讓民眾了解期貨選擇權知識及退休族投資注意事項，同時提醒民眾交易期貨與選擇權前，一定要衡量自身能力且要有風險認知，尤其是退休族更應了解金融商品之風險，做好資金管理、注意價格變化及嚴設停損點等風險控管觀念。

近年金融詐騙層出不窮，期交所於官網建置「期貨反詐騙宣導專區」，提供反詐騙宣導圖卡、反詐騙宣導短片、期貨常見詐騙態樣及案例分享、合法期貨商名單、反詐騙諮詢及申訴、反詐騙新聞報導等豐富多元資訊，提醒投資大眾應審慎判斷投資訊息真實性，提升自身反詐騙防禦能力。專區網址https://activity.taifex.com.tw/file/taifex/event/cht/anti_fraud/index.html。如遇可疑的訊息亦可撥打165反詐騙專線查證或前往證期局網站「防範非法證券期貨業宣導專區」查詢，才能維護自身權益及保障財產安全。

更新時間 : 2023-04-21 20:47 GMT+08:00

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