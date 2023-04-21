適逢422世界地球日！台北植物園辦理強勢外來種魚類控制工作坊 捕獲體長超過一公尺長吻雀鱔

4月22日是世界地球日53週年，今年的主題為「投資我們的地球 Invest in our planet」， 台北植物園邀集志工團及鄰近的建國中學家長會志工團隊，共同於4 月21日地球日前夕， 攜手進行園區強勢外來種魚類調查及族群控制工作坊， 希望能營造更優質且生態均衡的水域環境。

這次辦理的強勢外來種魚類族群控制工作坊， 邀請博有全臺灣最懂蟲的男人-臺灣昆蟲館柯心平館長， 介紹臺灣原生沼湖魚類物種及水棲昆蟲生態外， 也讓學員了解如何預防及防治強勢外來種魚類的入侵。 當天園方準備各種捕撈器具，亦指導參與志工們親手組裝環保釣具， 參與強勢外來種魚類族群控制有效作為， 同時檢視植物園水域生態組成物種現況， 減緩外來種生物對園區內植栽、螢火蟲其他水域生物的不良影響， 營造多樣且平衡的水域環境， 成為這次地球日最有意義的行動工作坊。

誠如大家所知，臺灣近年來曾面臨不少外來種動植物入侵的問題， 造成本土物種生存空間被壓縮或被佔據， 造成當地生物多樣性下降外， 少數入侵種如南美洲的入侵紅火蟻更已威脅到他們的生命安全與活動 空間。因此，台北植物園特別選在世界地球日前夕辦理此次工作坊， 透過專家的帶領與引導，認識常見外來種魚類及本土種魚種， 了解外來種造成的各種問題， 反思全球環境變遷下對地球生命的衝擊。此外， 親自參與強勢外來種魚類族群控制， 從中轉換為思考培養尊重生命等態度， 最終能營造台北植物園更優質、生態平衡、生物多樣化的水生環境。

林業試驗所植物園組董景生組長在工作坊強調，台北植物園最著名的荷花池等水域環境， 近年來多次發現多種來自外國的外來種寵物魚類及龜類的身影， 主要來自不知情民眾任意棄養放生，加上遊客不當餵養行為下， 均造成台北植物園強勢外來種族群數量不斷增加， 已對本土原生魚類造成不平等競爭， 水域植栽如荷花小苗都難以成活， 似乎也干擾了園區原有的金線蛙和黃緣螢族群。

因此，為呼應今年地球日「投資我們的地球Invest in our planet」的理念，台北植物園已建立夜間低光度的友善環境， 也結合臺灣環境資訊協會辦理多場次入侵種水生植物移除工作假期， 逐步建立優化的生態環境。 透過這次工作坊將能有效控制強勢外來種魚類族群數量， 同時進行園區水域魚類的組成物種調查，藉以宣導「不要任意棄養、 不放生」與「不當餵養」等破壞環境行為。

此次工作坊動員台北植物園志工園丁， 並邀請在地建國中學家長會志工團隊共15名學員參加， 當天短短一小時內，調查到超過百尾的大小魚類如吳郭魚、琵琶鼠、 藍寶石魚、大肚魚及1尾體長超過一公尺長吻雀鱔， 外來種生物比例高達百分之百， 這數據真實反映出強勢外來種對本土魚類棲地的競合關係。此外，該工作坊透過在地社區居民夥伴合作優化水域環境， 符合聯合國永續發展目標SDGs的目標14： 保育及永續利用水域生態系， 以確保生物多樣性並防止水域環境劣化及目標17： 建立多元夥伴關係，協力促進永續願景。 這次工作坊的行動作為未來將與鄰近學校社區持續辦理， 透過正確知識的傳遞及有效作為，達到外來種族群控制的最終目標。 此外，當日調查到的魚獲經妥適處理後， 將提供動物園等動物展示與照養單位使用。

建國中學家長會志工隊賴佳芬隊長全程參與此次強勢外來種魚類控制 工作坊，她表示「 建國中學家長會志工隊很榮幸能參加這麼有意義的活動， 參與的志工們都讚不絕口； 藉由該工作坊能了解外來種生物對生態的影響， 今後也會向親友積極宣導不餵食、不放生的正確觀念， 並期待未來能再有機會持續與台北植物園共同進行外來種魚類族群的 控制。

照片來源：林業試驗所提供

照片來源：林業試驗所提供