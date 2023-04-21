Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

重磅回歸！2023「來去總統府住一晚」啟動 邀世界走進台灣

台灣歡迎老外來總統府作客

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/21 16:30
2023來去總統府住一晚活動宣傳照（圖／文化總會）

2023來去總統府住一晚活動宣傳照（圖／文化總會）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）睽違4年、深受全球旅客歡迎的「來去總統府住一晚」（Spend a night @ Taiwan's Presidential Office Building）活動，今年強勢回歸，文化總會今（21）日宣布起跑，更結合了十大推薦的深度旅遊主題，歡迎全世界旅客報名，體驗這難得的住宿活動。

總統府秘書長林佳龍表示，總統府不但開放一般民眾平時參觀，也藉此活動歡迎外國朋友入住，讓大家將最高權力機構視為一個可以親近的地方，而非高高在上的權威，這展現了台灣的民主和友善。

他強調，歷經3年防疫期間的準備與蛻變，台灣寶島準備好了迎接觀光客了。第一季國際旅客觀光人次已達百萬，他希望今年能拚600萬目標。

2019年首屆活動，報名期間短短19天，就收到167組分別來自全球5大洲、33個國家的外國朋友報名，包含部落客、攝影家，還有以手語環遊世界的聾人情侶，展現平權的旅遊價值。

文化總會表示，2023「來去總統府住一晚」活動，報名為期一個半月，即日起至6月30日接受報名，共開放10組（1組最多2人）入住，8月公告入選名單，9至12月之間前來台入住。

本次以Fun & Cozy 為旅遊關鍵字，增加十大深度旅遊主題供報名者選擇，包含美食、科技、古蹟、藝術、原住民、客家、鐵道等，盼旅人充分感受台灣趣味、舒適、輕鬆、多元的文化。

報名時須提供基本資訊、自我推薦影片。入選者除入住總統府，也須在十大旅遊主題中選擇部分主題走訪，並紀錄成影像在社群平台分享。

文化總會祕書長李厚慶表示，本次活動主視覺延續過去溫馨、柔和的氛圍，並加入台灣在地元素－街景中常見的鐵花窗與馬賽克磁磚浴缸。報名詳情請至官網查詢。

重磅回歸！2023「來去總統府住一晚」啟動 邀世界走進台灣
2023來去總統府住一晚活動宣傳照（圖／文化總會）
台灣
總統府
來去總統府住一晚

相關新聞

【更新】印尼峇里島浮潛意外　62歲台灣資深調查官不治
【更新】印尼峇里島浮潛意外　62歲台灣資深調查官不治
2023/04/20 14:01
【2023 APEC】美國眾議員聯名信 籲邀台灣總統蔡英文出席領袖會議 吳釗燮這樣說
【2023 APEC】美國眾議員聯名信 籲邀台灣總統蔡英文出席領袖會議 吳釗燮這樣說
2023/04/20 12:12
【2024台灣大選】引花木蘭從軍典故 于美人宣布參選立委
【2024台灣大選】引花木蘭從軍典故 于美人宣布參選立委
2023/04/19 19:26
2023台灣燈會在台北 奪美國繆思大獎13獎
2023台灣燈會在台北 奪美國繆思大獎13獎
2023/04/19 17:45
滑鼠標Taiwan R.O.C.被中國網友炎上 台灣微星急道歉自稱「中國公司」
滑鼠標Taiwan R.O.C.被中國網友炎上 台灣微星急道歉自稱「中國公司」
2023/04/19 16:35

更新時間 : 2023-04-21 20:47 GMT+08:00

最受歡迎

踢到「鐵板正宮」！台灣「登山女神」淪小三遭求償200萬　關鍵證據曝光人夫提醒記得吃藥
踢到「鐵板正宮」！台灣「登山女神」淪小三遭求償200萬　關鍵證據曝光人夫提醒記得吃藥
【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
滑鼠標Taiwan R.O.C.被中國網友炎上 台灣微星急道歉自稱「中國公司」
滑鼠標Taiwan R.O.C.被中國網友炎上 台灣微星急道歉自稱「中國公司」
〈時評〉美中版的「一中各表」
〈時評〉美中版的「一中各表」
【黑馬出線】台灣國防部參謀總長陳寶餘4月底卸任　海軍司令梅家樹接任
【黑馬出線】台灣國防部參謀總長陳寶餘4月底卸任　海軍司令梅家樹接任
台海局勢升溫 傳印尼擬撤僑計畫 台灣外交部：中國加劇區域緊張
台海局勢升溫 傳印尼擬撤僑計畫 台灣外交部：中國加劇區域緊張
協助誘拐女教徒供鄭明析進行性犯罪　南韓攝理教接班人遭拘留
協助誘拐女教徒供鄭明析進行性犯罪　南韓攝理教接班人遭拘留
日本2024年起換新鈔 3種面額曝光 舊鈔該怎處理呢？
日本2024年起換新鈔 3種面額曝光 舊鈔該怎處理呢？
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽