重磅回歸！2023「來去總統府住一晚」啟動 邀世界走進台灣

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）睽違4年、深受全球旅客歡迎的「來去總統府住一晚」（Spend a night @ Taiwan's Presidential Office Building）活動，今年強勢回歸，文化總會今（21）日宣布起跑，更結合了十大推薦的深度旅遊主題，歡迎全世界旅客報名，體驗這難得的住宿活動。

總統府秘書長林佳龍表示，總統府不但開放一般民眾平時參觀，也藉此活動歡迎外國朋友入住，讓大家將最高權力機構視為一個可以親近的地方，而非高高在上的權威，這展現了台灣的民主和友善。

他強調，歷經3年防疫期間的準備與蛻變，台灣寶島準備好了迎接觀光客了。第一季國際旅客觀光人次已達百萬，他希望今年能拚600萬目標。

2019年首屆活動，報名期間短短19天，就收到167組分別來自全球5大洲、33個國家的外國朋友報名，包含部落客、攝影家，還有以手語環遊世界的聾人情侶，展現平權的旅遊價值。

文化總會表示，2023「來去總統府住一晚」活動，報名為期一個半月，即日起至6月30日接受報名，共開放10組（1組最多2人）入住，8月公告入選名單，9至12月之間前來台入住。

本次以Fun & Cozy 為旅遊關鍵字，增加十大深度旅遊主題供報名者選擇，包含美食、科技、古蹟、藝術、原住民、客家、鐵道等，盼旅人充分感受台灣趣味、舒適、輕鬆、多元的文化。

報名時須提供基本資訊、自我推薦影片。入選者除入住總統府，也須在十大旅遊主題中選擇部分主題走訪，並紀錄成影像在社群平台分享。

文化總會祕書長李厚慶表示，本次活動主視覺延續過去溫馨、柔和的氛圍，並加入台灣在地元素－街景中常見的鐵花窗與馬賽克磁磚浴缸。報名詳情請至官網查詢。



2023來去總統府住一晚活動宣傳照（圖／文化總會）