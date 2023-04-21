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板橋凱撒寵愛媽咪幸福食光　母親節中式桌菜每位1,738元 贈果汁暢飲及手工蛋糕

By 台灣英文新聞
2023/04/21 16:09
板橋凱撒大飯店提供。
板橋凱撒大飯店提供。

板橋凱撒大飯店提供。

板橋凱撒大飯店提供。

一年一度的母親節即將來臨，在這充滿溫馨的日子就要好好寵愛辛苦的媽咪，板橋凱撒大飯店推出「寵愛媽咪 幸福食光」餐飲優惠：3樓家宴中餐廳即日起至6/30推出限定桌席饗宴，每桌15,800+10%元/10位加贈果汁無限暢飲及價值880元母親節6吋手工蛋糕乙個，4/30前付訂另再享9折優惠，目前預訂已近七成；2樓蓮花泰式餐廳則是於5/13-14推出泰饗宴四人分享餐，優惠價每套2,980+10%元。

板橋凱撒大飯店家宴中餐廳母親節桌菜優惠即日起至6/30止、方便慶祝佳節不用與大家擠在同一時間，售價15,800+10%元的「母親節豪華團聚十人桌菜」，開胃菜包含川味口水雞、蟲草海蜇絲、霍香牛腱、蒜苗烏魚子、五味冰卷輪番上陣；緊接著是凱撒桃木片皮鴨及XO醬焗海虎蝦海陸美饌重磅上桌，讓人為之一亮！其中「XO醬焗海虎蝦」選用喻有蝦中壯士之稱的海虎蝦，先以180度大火油炸起鍋備用，再將蔥、蒜、辣椒等香料入鍋爆香後依序放入秘製XO醬及蝦高湯以小火汶燒入味。口感Q彈飽滿，搭配濃郁鮮香特製XO醬，讓人口齒留香。隨後上菜「干貝鮑魚佛跳牆」，以玉米雞高湯與炸過的扁魚、干貝、鮑魚、蹄筋、魚皮絲、白菜、香菇等食材入鍋熬煮2小時，起鍋前加入「五加皮藥酒」使湯品風味直接提升新層級，口口回甘鮮香的濃郁湯頭令人欲罷不能！

為了讓媽媽們補充滿滿膠原蛋白兼具養顏美容，接著是「蠔汁虎掌煨海參」，川燙後的海參與蔥、薑、蒜及蠔油一同入鍋拌炒後冰鎮一天，出餐前依序加入富含膠質的虎掌一同煨煮，將海參與虎掌吸飽湯汁精華即可起鍋，滋陰補血、Q彈滑嫩入口即化。接著還有清蒸蟹黃龍虎斑、蘿蔓生菜佐鴨鬆、乳香五彩食蔬、櫻花蝦臘味珍珠飯及酸菜豆腐粉絲鴨架湯等豐富佳餚，為整桌畫下完美句點。除了十人桌菜，另外也提供小家庭五人桌菜，每桌6,900+10%元起。

除了傳統中式桌菜，於5/13-14期間蓮花泰式餐廳也推出限定四人分享餐，每套原價4,500+10%元、優惠價2,980+10%元，由主廚集結熱門餐點及限定佳餚組成，包括青木瓜沙拉、瀑布松阪豬、月亮蝦餅、泰式檸檬魚、椰奶燉雞湯、蝦醬空心菜、綠咖哩烤蝦，甜點搭配泰式綠豆蛋糕佐椰子冰淇淋，趁著溫馨佳節享受不一樣的味蕾體驗，為佳節更添美意。

更新時間 : 2023-04-21 20:47 GMT+08:00

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