台南遠東香格里拉母親節系列蛋糕上市

搶攻母親節商機，台南遠東香格里拉推出三款節慶蛋糕，首推仿真鮮花束造型的「花漾」蛋糕、台灣茶及熱帶水果入餡的「金萱芒果奶蓋」蛋糕及法國精品巧克力結合酒香櫻桃的「開心果森林」蛋糕，每顆五至六吋單價1,380至2,500元，即日起至4月28日預購任一海綿蛋糕款享9折。

首推以韓式裱花蛋糕為靈感，結合鮮花及蛋糕，限量推出仿真花束造型的「花漾」蛋糕，外層精緻花飾特選低糖豆沙餡擠花打造，戚風蛋糕體融入台灣大葉烏龍茶，內餡以法國拉馥隄耶紅漿果荔枝奶餡、桂花安努爾幕斯及桂花凍層層堆疊，費工耗時製成，每朵花都是獨一無二的藝術品，限量50顆，絕對是母親節或送給另一半的人氣首選。

喜愛鬆軟海綿蛋糕體的媽媽則不能錯過「金萱芒果奶蓋」，特選柚香金萱海綿蛋糕為主體，內層則以柚子芒果起士、熱帶水果奶餡及新鮮芒果丁交織出層次風味。表層則以雪鹽北海道奶霜堆疊百香果奶霜，整體口感香甜迷人，在嘴裡留下美好餘韻！

另一款，以海綿蛋糕體為基底的「開心果森林」，嚴選法國精品級Weiss巧克力製成蛋糕底，雙夾層內餡以Weiss 64%笠初黑巧克力慕斯，融合經過德國櫻桃酒糖煮的櫻桃。上層慕斯選用擁有「綠色金礦」美稱的西西里開心果製成，質地滑順、口感輕盈，再鋪上滿滿的新鮮櫻桃，酒香及果香碰撞出酸甜不膩口滋味，令人著迷！