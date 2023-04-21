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礁溪寒沐酒店「母親節限定大餐與蛋糕」

媽媽至MU TABLE用餐贈送龍蝦料理

By 台灣英文新聞
2023/04/21 15:52
礁溪寒沐酒店提供
礁溪寒沐酒店提供

礁溪寒沐酒店提供

礁溪寒沐酒店提供

搶攻母親節商機，礁溪寒沐酒店特別推出一系列母親節餐飲活動，以豐盛大餐感謝媽咪的付出。「宴會廳」4月28日至5月31日推出中式十人桌菜16,800元+10%，贈送紅酒、蛋糕以及價值超過六千元的護膚好禮。「MU TABLE」自助餐廳5月13日與14日午晚餐成人每位1,280元+10%，加碼贈送媽媽龍蝦料理乙份。小家庭可選擇「川薈」中餐廳五月限定的四人套餐5,280元+10%。五月期間「MU BAR」以玫瑰花為靈感設計「玫瑰夫人」特調，每杯400元+10%。另外，「沐選」外賣店即日起至5月14日販售六吋法式慕斯蛋糕1,280元，甜蜜獻上對母親的深摯情意。

各式各樣豐盛大餐 闔家共度幸福食光

「宴會廳」廚藝團隊以頂級海陸食材入饌，精心打造「中式十人桌菜」，菜色包含開胃特色冷盤「紅油老媽拌牛筋、紅油雞絲涼粉皮」、文火慢燉的雞湯「花膠火烔燉鳳凰」、香麻帶勁的「青藤花椒貴妃魚」、豐盛海味「蟹黃虎蝦北寄貝」與「紹興酒香醉鮮蝦」、外酥內嫩「爐烤宜蘭櫻桃鴨」等。凡訂購即贈送紅酒乙瓶與母親節法式慕斯蛋糕乙個，更加碼送「寵愛媽咪禮」兩選一，可選擇限量的「PMD潔顏超導晶石美膚儀」價值6,280元，溫柔呵護媽媽的肌膚，或是象徵永恆真摯的「恆．永生花禮」乙束。

「MU TABLE」自助餐廳選用宜蘭在地特色食材與漁獲，包含三星蔥、櫻桃鴨、鴨賞及現流海產等，豪華展演豐盛異國饗宴。特別推薦專人現切的爐烤牛肉、現點現煎的現流魚料理、鮮美的日式生魚片、豐盛的壽司與散壽司、清爽開胃的鮮蝦、淡菜與海鮮，以及琳瑯滿目的沙拉吧、甜點與水果等。活動期間，每位媽媽加碼送「半隻焗烤波士頓龍蝦」乙份，同行的賓客享加購優惠價499元+10%。

「川薈」中餐廳特為小家庭貼心設計「中式四人套餐」，滿足喜愛東方料理的媽媽們。冷盤料理包含「鵝肝烏金起酥塔」、芝麻香四溢的「胡麻魚卵如意苗」以及Q彈麻辣的「紅油老媽拌牛筋」。其他美饌包含椒麻滋味迷人的「青藤花椒貴妃魚」、經典粵菜「西施炙燒台塑牛」、口感細嫩的蔬食「瑤柱精靈娃娃苗」、綻放迷人松露香氣的「松露青匙老菜飯」，以及可愛造型甜品「川薈小熊豆腐花」。凡訂購且預付三成訂金，即贈送「四人份寒沐會館單次使用」價值2,960元，體驗玩水與豐富美食一次享有。

MU BAR特製調酒 甜柔寵愛母親味蕾

「MU BAR」以充滿女人嬌美風情的玫瑰花為主題，為媽咪們推出專屬調酒「玫瑰夫人」。首先以乾燥玫瑰花泡製花茶，添入琴酒、荔枝與蜜桃香甜酒、紅石榴糖漿以及些許檸檬汁，更以花茶製作玫瑰冰磚，讓整體調酒風味更加豐富。輕啜一口，玫瑰香氣與酸甜果香相互交織，舌尖感受獨特魅力風采。賓客可單點玫瑰夫人調酒，或搭配「松露薯條」享優惠價599元+10%，房客點選上述餐點享免一成服務費，享受愜意放鬆的微醺時光。

夢幻法式蛋糕 限時祭出早鳥優惠

「沐選」外賣店悉心獻上「馨漾采蝶」鳳蘋茉莉花茶法式慕斯蛋糕，以翩然起舞的白巧克力蝴蝶與盛開的黑醋栗奶霜花朵，象徵充滿活力的偉大母親，花朵下方鋪放軟嫩的檸檬果凍，為蛋糕增添獨特果香酸韻。閃耀著淡紫光芒的法芙娜巧克力鏡面下，包覆著膨柔滑順的「茉莉花茶慕斯」、以新鮮鳳梨丁與青蘋果果泥慢炒的「鳳蘋果餡」，以及鳳梨汁、奶油及鮮奶油等調製的「鳳梨奶餡」。濃郁的慕斯奶香華麗綻放，尾韻輕透出清新花茶香氣，與水果酸甜滋味完美融合。4月23日前訂購享早鳥價980元，宜蘭居民與在地企業4月30日前同享優惠價980元，須提早三日預訂。

更新時間 : 2023-04-21 20:46 GMT+08:00

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