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台北美福端午粽飄香　麻辣鮮牛、上海菜飯入粽 加贈開胃煲湯

By 台灣英文新聞
2023/04/21 15:41
台北美福大飯店提供

台北美福大飯店提供

距離6月22日的端午佳節尚有兩個月，但是各家業者已摩拳擦掌開始搶攻端午粽禮盒的市場。台北美福大飯店今年推出的「粽磅登場」禮盒，首推選用招牌鮮嫩牛腩及牛筋與牛肚的「麻辣牛三寶粽」，新風味「干貝滬杭菜飯粽」，沿用上海傳統美食做法，將干貝、青江菜等食材入粽。當然也少不了歷年人氣款「經典北部粽」，與必備的甜粽風味「八寶甜粽」。「美福粽磅禮盒」每組六入1,980元，5月31日前預購享早鳥優惠價1,680元，單品選購亦可享9折優惠，並加贈消暑開胃煲湯「瓜蓉清補涼」，詳情請洽02-7722-3390潮粵坊餐廳。

麻辣鮮牛、上海菜飯 全新口味登場

夏季時節來款香辣風味的端午粽最開胃！行政主廚王志孚使用美福嚴選肉品製成的「麻辣牛三寶粽」，帶有油花的牛腩搭配富有彈性的牛肚與牛筋，浸泡獨門川麻滷汁中熬煮長達4小時，鮮香入味，包入浸泡過滷汁的糯米蒸至入味，美味的牛三寶與米飯完美交融，唇齒留香。提到上海菜飯，鮮香的青江菜與米飯交融滋味令人難忘，化身為粽子更是一絕！今年首度推出的新風味「干貝滬杭菜飯粽」，將青江菜剁碎，加入開陽、干貝絲等食材後與糯米飯拌勻入粽葉，滋味鮮香，唇齒回味。

經典人氣粽不可少 加贈煲湯清補涼

端午粽禮盒絕不能缺少傳統的燒肉粽風味，「經典北部粽」可品嘗滿滿的豐富餡料，包括香菇、栗子、花生、鹹鴨蛋黃等，以及絕不能錯過的Q彈豬五花肉，另外更加入干貝增添海味，滋味滿溢。吃完鹹粽一定要來款甜粽，今年的「八寶甜粽」不只有單純的芋泥，還加入口感綿密的烏豆沙、味道清香的蓮子、鷹嘴豆、蜜大豆，以及香氣濃郁的黃甘納豆及葡萄乾等，香甜不膩，滿足甜點的胃。品嘗粽子後來碗煲湯最解膩，由香港的行政主廚王志孚細心熬煮的「清補涼」是夏天清熱袪濕的老火湯，常見於港澳等地區。主廚嚴選當季瓜果、薏仁、芡實、山藥等食材小火慢燉，仲夏搭配端午粽最對味。六入粽子裝入洋溢夏日熱帶風情的手提保冷袋，送禮體面，自用滿意。

更新時間 : 2023-04-21 20:46 GMT+08:00

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