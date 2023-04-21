國境大開後各國海外旅遊人數大增　日本人卻不出國的原因為何？

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）各國國境開放後，韓國、台灣等國觀光客開始湧向日本旅遊，根據統計，日本海外旅遊人數恢復緩慢，與疫情爆發前相比僅恢復36%，日本旅遊業協會（JATA）也對此因素做了調查。

根據韓國日報引述朝日新聞，日本政府觀光局（JNTO）19日表示，上個月至日本旅遊的外國遊客達181.75萬人，為疫情爆發前2019年3月遊客人數（276萬人）的65.8%。以國家區分來看，韓國遊客最多，達46.6萬人，其次為台灣27.9萬人，及美國20.3萬人。

相反地，日本人海外旅行的恢復速度卻相對緩慢。上個月日本出國人數為69.4萬，是2019年3月的36%，今年1、2月份出國人數與去年同期相比也僅增加30%左右。

日本最大旅行社JTB對今年黃金週（4月25～5月5日）將出遊一晚以上的日本人進行了調查，調查結果顯示，日本國內遊客人數可能將達2450萬人，與疫情前人數相似，但出國旅遊的人數僅為20萬人，與疫情前的55萬～60萬人相比，減少60%以上。

大韓航空日本地區本部長李錫宇（音譯）表示，黃金週假期期間飛往韓國的班機還有一些空位，這是在疫情前很難想像的事。

在疫情爆發後，日圓貶值，持續走低，因此對外國遊客來說是訪日的好時機，可享受著與疫情前相比相對低廉的物價，然而對於日本人來說，海外旅行的費用卻是大幅上漲。根據JATA所做的問券調查，日本人不願意出國旅遊的最大原因為「旅行費上漲」。

報導也指出，比起其他先進國家，日本人到海外旅遊的意願較低。根據JATA所計算的年出國人口比例，以2018年為基準，美國為28.4%，南韓為52.1%，而日本為15.3%。

日本旅遊業界分析，這是因為日本國內從沖繩至北海道，可旅遊的地點已足夠選擇。