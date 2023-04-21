提高在地守護意願！海保署盼臺東都蘭原住民部落　成為臺灣第一座自主推動海洋保護區

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為了更瞭解各類保護區的管理困境，海洋保育署今(21)日公布2022年首度全面性評估臺灣45處海洋保護區管理成效，總體檢結果7處為「完全保護」、18處為「高度保護」、9處為「中度保護」、11處為「低度保護」，此結果將作為未來加強合作，以及建立評鑑制度依據。

海保署表示，7處「完全保護」的海洋保護區分別是野生動物保育法劃設的中華白海豚野生動物重要棲息環境；國家公園法劃設的墾丁國家公園、東沙環礁國家公園、澎湖南方四島國家公園；漁業法劃設的望海巷潮境海灣資源保育區、富山水產動植物繁殖保育區；文化資產保存法劃設的澎湖南海玄武岩自然保留區，多為具管理計畫、定期生態調查監測、有完全禁漁區的海洋保護區。低度保護類型則屬人力經費短缺或在地關懷海洋資源程度較低之處。

海保署強調，進行管理成效評估不是幫海洋保護區打分數，是為了更瞭解各類保護區的管理困境，作為改善策略參考。例如，2021年管理成效較低的石梯坪保育區，在海保署與當地的港口社區透過在地守護計畫，進行硨磲貝資源調查與巡守；而基隆市水產動植物繁殖保育區，透過與基隆市政府合作進行巡守工作，2處2022年度體檢成效皆較2021年提升。另外，2023年選定地方已具有保育共識的七美、頭城2處海洋保護區共同研商改善方向，對於高度自主意願推動劃設海洋保護區的臺東都蘭原住民部落，也將挹注資源深入合作，期能促成國內第一座原民社區自主推動的海洋保護區。

臺灣依照野生動物保育法、文化資產保存法、都市計劃法、國家公園法、漁業法等不同法令及保護目的劃設各類「海洋保護區」，海保署為海洋保護區整合機關，期透過建立整合溝通平台及評估各海洋保護區成效，據以挹注資源，提升海洋保護區在地管理量能。

海保署於2021年經由盤整國內外文獻、諮詢專家顧問，初步建立1套成效評估指標，並進行22處海洋保護區成效預評估；第2年（2022年）依2021年檢核結果，輔以利害關係人訪談，調整評核指標為管理目標、生態調查、社會經濟、落實治理四大面向、30項指標項目，以完全、高度、中度、低度保護分類，全面性體檢45處海洋保護區管理成效，是全臺灣第一套海洋保護區評估指標。

海保署署長黃向文表示，去（2022）年生物多樣性公約大會通過昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架的30X30目標，各國承諾至2030年實現至少30%的土地、內陸水域、沿海及海洋區域為保護區，以及全球30%的退化陸地與海洋生態系必須有效復育。為此，海保署將持續執行海洋保護區成效評估、培育經營管理能力，以充實地方能量、提高在地守護意願，並且推動重要生態系海域調查、生態監測、強化法治規章、落實執法等整合工作，提升全臺海洋保護區管理成效及在地認同。

△澎湖縣望安島綠蠵龜產卵棲地保護區的海龜生態解說。（照片由海保署提供）