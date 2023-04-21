Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 廣編好康

台北凱撒大飯店 女神媽媽母親節專案 Buffet美饌一次滿足

By 台灣英文新聞
2023/04/21 15:22
圖／台北凱撒大飯店
圖／台北凱撒大飯店

圖／台北凱撒大飯店

圖／台北凱撒大飯店

台北凱撒大飯店推母親節餐飲、住房超值優惠專案，王朝餐廳以及宴會廳於5月1日至5月14日期間推出『女神媽媽母親節』專案，宴會廳推小家庭桌菜每桌5位8,900元+10%起， 5/5前預訂享早鳥免一成優惠，凡預訂桌菜加贈價值4,300元Caesar SPA劵一張，王朝餐廳每桌10位16,800元+10%起，預訂5月13日及5月14日兩天皆加碼贈送媽咪康乃馨花束一支。

Checkers自助餐廳於5月1日至5月31日期間推出『愛呀我的媽』母親節優惠，午餐、下午茶、晚餐四人同行招待一位母親免費(5/13、5/14不適用)，5月13日及5月14日母親本人用餐享8折，媽咪享有一次抽獎機會，最大獎為Checkers平日晚餐劵六張。『我愛媽咪』母親節住房專案，5月1日至5月31日每晚含早餐5,265元起，4月30 日前預訂享早鳥優惠假日不加價，每房加贈Checkers晚餐價值2,174元兩客，或Caesar SPA 五行經絡護理60分鐘價值3,200 元療程一位。

中餐王裕賢主廚親自操刀打造母親節精緻桌菜佳餚，港式經典口味呈現，嚴選新鮮食材，海陸美饌澎派上桌。王朝餐廳以及宴會廳於5月1日至5月14日期間推出『女神媽媽母親節』專案，宴會廳每桌5位8,900元+10%起;王朝餐廳每桌10位16,800元+10%起，內容菜色經典豐富，『避風塘豆酥九孔鮑』為一道經典港式海鮮佳餚，香辣入味，吃起來很過癮。『油淋玉露龍虎斑』龍虎斑肉質Q彈肥美，以清蒸方式鋪上蔥絲、淋上醬油入味，龍虎斑的甘甜味原汁原味呈現。『松露海味藏珍寶』內餡豐富包含雞肉粒、蝦粒、干貝粒、洋地瓜、香菇粒、芹菜粒以及松露醬一起拌炒，再用黃四方皮包裹起來油炸，極具特色的一道料理。

『燉菜膽參肚清雞湯』湯底先用雞骨跟雞腳熬湯，再放入花膠跟海參燉熬，入口即是滿口豐富的膠原蛋白，膠原蛋白燉到湯裡融入在濃郁雞湯裡，養顏美容適合媽咪滋補潤身。『窯烤照燒豬肋排』窯烤的香氣搭配烤得肉質軟嫩的豬肋排，是一道恆久不變的經典菜色。宴會廳加碼優惠5/5前預訂享早鳥免一成優惠，凡預訂桌菜加贈價值4,300元Caesar SPA劵一張。預訂5月13日以及5月14日兩天皆加碼贈送媽咪康乃馨花束一支。

Checkers自助餐廳於5月1日至5月31日期間推出『愛呀我的媽』母親節優惠，午餐、下午茶、晚餐四人同行招待一位母親免費，八位同行招待兩位母親免費，依此類推(5/13、5/14不適用)，5月13日及5月14日母親本人用餐享8折，媽咪可享有一次抽獎機會，最大獎為Checkers平日晚餐劵六張，二獎為Checkers下午茶劵六張、三獎為Checkers金莎花束乙束、其餘獎項為Checkers 8折餐劵乙張。Checkers全天候buffet美食饗宴，品嚐多樣豐盛異國料理，歐陸帝王級美饌饗宴，讓媽咪們吃得盡興也有機會抽中大獎。

台北凱撒大飯店同時推出母親節住房優惠，『我愛媽咪』母親節住房專案，5月1日至5月31日每晚含早餐5,265元起，4月30 前預訂享早鳥優惠假日不加價。寵愛媽咪無極限，住房好禮二選一，每房加贈Checkers晚餐價值2,174 元兩客，或Caesar SPA 五行經絡護理60分鐘價值3,200 元療程一位。入住舒適精緻的房型，位於台北火車站正對面，市中心美景盡收眼底，提供美味或美麗專案二選一，滿足美食味蕾亦可美顏保養舒暢身心，Caesar Spa五行經絡按摩手法讓媽咪徹底放鬆心情，沉浸在純淨芳香、靜謐柔和的空間中，釋放平日的緊繃與辛勞，希望讓媽咪們在台北凱撒有一趟放鬆的美妙旅程。

更新時間 : 2023-04-21 20:46 GMT+08:00

最受歡迎

踢到「鐵板正宮」！台灣「登山女神」淪小三遭求償200萬　關鍵證據曝光人夫提醒記得吃藥
踢到「鐵板正宮」！台灣「登山女神」淪小三遭求償200萬　關鍵證據曝光人夫提醒記得吃藥
【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
滑鼠標Taiwan R.O.C.被中國網友炎上 台灣微星急道歉自稱「中國公司」
滑鼠標Taiwan R.O.C.被中國網友炎上 台灣微星急道歉自稱「中國公司」
〈時評〉美中版的「一中各表」
〈時評〉美中版的「一中各表」
【黑馬出線】台灣國防部參謀總長陳寶餘4月底卸任　海軍司令梅家樹接任
【黑馬出線】台灣國防部參謀總長陳寶餘4月底卸任　海軍司令梅家樹接任
台海局勢升溫 傳印尼擬撤僑計畫 台灣外交部：中國加劇區域緊張
台海局勢升溫 傳印尼擬撤僑計畫 台灣外交部：中國加劇區域緊張
協助誘拐女教徒供鄭明析進行性犯罪　南韓攝理教接班人遭拘留
協助誘拐女教徒供鄭明析進行性犯罪　南韓攝理教接班人遭拘留
日本2024年起換新鈔 3種面額曝光 舊鈔該怎處理呢？
日本2024年起換新鈔 3種面額曝光 舊鈔該怎處理呢？
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽