台北凱撒大飯店 女神媽媽母親節專案 Buffet美饌一次滿足

台北凱撒大飯店推母親節餐飲、住房超值優惠專案，王朝餐廳以及宴會廳於5月1日至5月14日期間推出『女神媽媽母親節』專案，宴會廳推小家庭桌菜每桌5位8,900元+10%起， 5/5前預訂享早鳥免一成優惠，凡預訂桌菜加贈價值4,300元Caesar SPA劵一張，王朝餐廳每桌10位16,800元+10%起，預訂5月13日及5月14日兩天皆加碼贈送媽咪康乃馨花束一支。

Checkers自助餐廳於5月1日至5月31日期間推出『愛呀我的媽』母親節優惠，午餐、下午茶、晚餐四人同行招待一位母親免費(5/13、5/14不適用)，5月13日及5月14日母親本人用餐享8折，媽咪享有一次抽獎機會，最大獎為Checkers平日晚餐劵六張。『我愛媽咪』母親節住房專案，5月1日至5月31日每晚含早餐5,265元起，4月30 日前預訂享早鳥優惠假日不加價，每房加贈Checkers晚餐價值2,174元兩客，或Caesar SPA 五行經絡護理60分鐘價值3,200 元療程一位。

中餐王裕賢主廚親自操刀打造母親節精緻桌菜佳餚，港式經典口味呈現，嚴選新鮮食材，海陸美饌澎派上桌。王朝餐廳以及宴會廳於5月1日至5月14日期間推出『女神媽媽母親節』專案，宴會廳每桌5位8,900元+10%起;王朝餐廳每桌10位16,800元+10%起，內容菜色經典豐富，『避風塘豆酥九孔鮑』為一道經典港式海鮮佳餚，香辣入味，吃起來很過癮。『油淋玉露龍虎斑』龍虎斑肉質Q彈肥美，以清蒸方式鋪上蔥絲、淋上醬油入味，龍虎斑的甘甜味原汁原味呈現。『松露海味藏珍寶』內餡豐富包含雞肉粒、蝦粒、干貝粒、洋地瓜、香菇粒、芹菜粒以及松露醬一起拌炒，再用黃四方皮包裹起來油炸，極具特色的一道料理。

『燉菜膽參肚清雞湯』湯底先用雞骨跟雞腳熬湯，再放入花膠跟海參燉熬，入口即是滿口豐富的膠原蛋白，膠原蛋白燉到湯裡融入在濃郁雞湯裡，養顏美容適合媽咪滋補潤身。『窯烤照燒豬肋排』窯烤的香氣搭配烤得肉質軟嫩的豬肋排，是一道恆久不變的經典菜色。宴會廳加碼優惠5/5前預訂享早鳥免一成優惠，凡預訂桌菜加贈價值4,300元Caesar SPA劵一張。預訂5月13日以及5月14日兩天皆加碼贈送媽咪康乃馨花束一支。

Checkers自助餐廳於5月1日至5月31日期間推出『愛呀我的媽』母親節優惠，午餐、下午茶、晚餐四人同行招待一位母親免費，八位同行招待兩位母親免費，依此類推(5/13、5/14不適用)，5月13日及5月14日母親本人用餐享8折，媽咪可享有一次抽獎機會，最大獎為Checkers平日晚餐劵六張，二獎為Checkers下午茶劵六張、三獎為Checkers金莎花束乙束、其餘獎項為Checkers 8折餐劵乙張。Checkers全天候buffet美食饗宴，品嚐多樣豐盛異國料理，歐陸帝王級美饌饗宴，讓媽咪們吃得盡興也有機會抽中大獎。

台北凱撒大飯店同時推出母親節住房優惠，『我愛媽咪』母親節住房專案，5月1日至5月31日每晚含早餐5,265元起，4月30 前預訂享早鳥優惠假日不加價。寵愛媽咪無極限，住房好禮二選一，每房加贈Checkers晚餐價值2,174 元兩客，或Caesar SPA 五行經絡護理60分鐘價值3,200 元療程一位。入住舒適精緻的房型，位於台北火車站正對面，市中心美景盡收眼底，提供美味或美麗專案二選一，滿足美食味蕾亦可美顏保養舒暢身心，Caesar Spa五行經絡按摩手法讓媽咪徹底放鬆心情，沉浸在純淨芳香、靜謐柔和的空間中，釋放平日的緊繃與辛勞，希望讓媽咪們在台北凱撒有一趟放鬆的美妙旅程。