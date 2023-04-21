中國海外警局遍布全球　韓國、德國等歐洲國家相繼出手打擊

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國政府日前起訴兩名涉嫌經營中國「秘密警察站」的華裔美國公民後，在全球掀起連鎖效應。韓國、英國、荷蘭等歐洲國家的政府，都相繼對中國在當地的「秘密警察站」開展不同程度的行動。

自由亞洲電台引述英國《泰晤士報》的長篇調查報告，報導中詳細披露當地中國僑領林瑞友涉嫌在大倫敦南部克羅伊登區（Croydon）主理一個中國「秘密警察站」。

林瑞友不僅是中國商人，還曾任倫敦金融城和西敏市選區華人保守黨副主席，亦是英國福建同鄉聯誼總會會長，長期在中共統戰部控制的組織，以及英國保守黨高層之間遊走，懷疑為中共在英國從事統戰和滲透工作。

英國國會下議院在周三（19日）提出緊急質詢。英國罪案及警務國務大臣Chris Philp對《泰晤士報》有關「海外警局」的報導表示關注，並確認執法部門正對境內3個相關場所展開調查，因此未能透露太多細節，以免影響調查以及未來可能的起訴。不過他重申，英國政府決心保護在英國的所有社群，免受跨國鎮壓影響。

Philp說，保護英國人民至關重要。我們絕不容忍任何脅迫、恐嚇，或非法遣返任何個人的企圖。 這種令人震驚的活動，是威權政府實施跨國鎮壓的一部分，目的是要讓海外批評者噤聲，破壞民主和法治，以增進他們自己狹隘的地緣政治利益。這不限於中國，也包括其他國家。

除了英國，韓國、荷蘭、希臘等歐洲國家政府亦相繼對中國在當地的「秘密警察站」開展不同程度的行動。中國在韓僑民協會總會會長王海軍，因涉嫌違法經營，被韓國警方移交檢察部門。他所經營的中餐館「東方明珠」，曾被人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）指控為中國在當地設立的「秘密警察站」。

至於德國和愛爾蘭也下令關閉當地相關場所，卻未如美國一樣，正式拘捕並起訴涉案人士。

總部位於西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年發表的報告指出，中國在全球開設過百個所謂的「警僑事務海外服務站」，隨著調查持續進行，遭揭露的祕密警察站數量也越來越多，從去年9月發布的54個增加至12月公布的102個，遍及53個國家。

中國官方聲稱，這是為海外華僑華人提供便民服務及協助打擊涉僑犯罪活動等。然而「保護衛士」指出，這些機構實際上是中國的「秘密警察站」，監控海外華人並強迫他們回國受審，以繞過正式引渡程序。