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母親節犒賞媽咪 大直英迪格推住宿送《簡單 JAN DAN》植萃保養組

By 台灣英文新聞
2023/04/21 15:14
圖／台北大直英迪格
圖／台北大直英迪格

圖／台北大直英迪格

圖／台北大直英迪格

母親節將近，台北大直英迪格與MIT植萃保養品《簡單 JAN DAN》合作，推出「Simple Love with Indigo」住房專案，整個5月，入住豪華客房即贈價值4,590元的「簡單 JAN DAN經典保養組禮盒」1組；入住期間還能享受戶外酒吧sneaKOut BAR特製調酒2杯(價值800元)及T.R BAR & KICHEN雙人自助早餐；不分平假日、每房每晚7,999元。酒店４樓 T.R BAR & KITCHEN餐廳也推出母親節饗宴，於5月13、14日訂購母親節套餐，加贈「波士頓龍蝦半隻」以及母親節限定甜點「甜桃燕窩凍」，每人1,880元起。訂房專線：02-3518-7777，訂位專線02-3518-7778。

MIT植萃保養品牌《簡單 JAN DAN》遵循Clean Beauty純淨保養原則，全系列無化學香精、酒精，不使用動物成分、不做動物實驗，敏弱肌、油性肌、純素者都能安心使用，希望給予媽媽、孕婦、老婆們，純淨無瑕、簡單卻誠意十足的愛。此次與台北大直英迪格合作，獨家提供「簡單 JAN DAN經典保養組禮盒」1組(價值4,590元)，內含月銷5座台北101的玫瑰青春露120ml、極淨白淡斑精華30ml、高效賦活精萃30ml及品牌手提袋1只；搭配大直英迪格12坪豪華客房，房間設計以「鄰里文化」為核心概念，並融入「磚窯文化」與「端陽慶典」元素，透過不規則、不對襯與色彩繽紛的室內陳設，提供獨特住宿體驗。

T.R BAR & KITCHEN也於母親節周末5月13日及14日推出美食饗宴，點選主廚套餐即贈送「波士頓龍蝦半隻」及母親節限定甜點「甜桃燕窩凍」1份，套餐內容包含麵包、沙拉、熱前菜、湯品及主菜(5擇1)，每人1,880元起。帶著媽媽、閤家大小到台北大直英迪格酒店享受愜義法美味料理，共享團聚時光！

更新時間 : 2023-04-21 20:46 GMT+08:00

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