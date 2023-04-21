台北遠東香格里拉歡慶母親節 美食甜點寵女王 星級食宿孝親樂

看準母親節商機，台北遠東香格里拉用美食甜點與五星食宿孝親提案寵媽享佳節。即日起至5月31日推出「寵愛媽咪奢華假期」母親節住房專案，包含舒適客房、豐盛早餐、舒壓按摩、Abysse保養禮盒等專屬禮遇，雙人入住每晚9,999元起。各餐廳如上海醉月樓、香宮、ibuki日本料理與馬可波羅義大利餐廳則於5月13及14日推出滬、粵、日、義式母親節套餐與桌菜選擇，套餐每位1,880元起、桌菜每桌6人18,888元起，闔家歡聚過佳節。The Cake Room亦推出三款母親節限定蛋糕包括「百芒中的守護」、「紅寶石的獻禮」及「柚是一抹微笑」冰淇淋蛋糕，用甜蜜滋味表達對母親的感謝！

訂房專線(02) 2376-3266；訂位專線(02) 7711-2080；蛋糕訂購專線(02)7700-3155。

滬、粵、日、義式美饌 寵愛媽咪的味蕾

母親節聚餐必備美食佳餚，台北遠東香格里拉推出滬、粵、日、義式套餐與桌菜，讓孝子孝女們有豐富選擇！四家美食餐廳包含連續五年榮獲米其林推薦的香宮粵菜餐廳，品嚐新任主廚廖晉輝演繹當代精緻粵菜，主廚推出母親節六人及十人桌菜，囊括燒味拼盤、香宮脆皮烤鴨、黃金蟲草花雲耳蒸珍珠龍膽石斑球、杏香脆米焗波士頓龍蝦、櫻花蝦金柱糯米飯、芒果西米露等共九道美饌，每桌6人桌席18,888元，再贈7吋母親節蛋糕及氣泡酒一支，每桌10人桌席28,888元，贈7吋母親節蛋糕及果汁無限暢飲。

喜歡經典滬式風味的媽媽，可選擇上海醉月樓，賴忠舜主廚推出九道菜式的母親節套餐，從前菜、主菜至甜點道道精緻，首碟蟹腿沙拉佐紅棗花一上桌外型讓人驚豔，去殼的蟹腿佐上排成花的形的紅棗片，好似一朵綻放的玫瑰花，還有竹笙海鮮燴燕窩、香蒜蒸波士頓龍蝦、絲瓜鮮蝦小籠包等山珍海味，每套3,280元起。

除此之外，大人小孩都喜歡的人氣自助餐廳遠東Café，於5月5日起推出屏東黑鮪魚極鮮饗宴，主廚團隊於各主題餐檯推出豐富美饌，包含鮪魚大腹壽司佐金箔魚子醬、鮪魚酪梨加州捲、智利鮪魚魚生盤、碳烤鯖魚及鐵板火焰線釣鯖魚佐芥末美乃滋等11道創意鮪魚料理，快帶著愛吃海鮮的媽媽們大快朵頤一番！假日午餐、晚餐每位1,780元起。

馬可波羅義大利餐廳以義式料理和迷人高樓景觀聞名，更是饕客們享受節日或慶生的首選景觀餐廳，徐維志主廚用精選五道式義式佳餚設計母親節套餐，主菜可選擇招牌慢燉澳洲和牛頰佐松露馬鈴薯泥或美國安格斯肋眼牛排佐紅酒醬及松露洋芋泥等，每位1,880元起，絕對能讓媽媽盡情享受迷人的景觀及美食。

ibuki日本料理餐廳則以道道如畫優美的日式懷石料理，向偉大的媽媽們致敬，七道精緻佳餚從生魚片、日本鹿兒島縣和牛沙朗和半尾波士頓活龍蝦佐海膽醬到蜂蜜蛋糕佐新鮮莓果及紫蘇葉，完美展現李淼文主廚精湛的日式廚藝美學，每套3,480元起。

母親節限定蛋糕 滿足媽媽的甜點胃

位於飯店1樓的The Cake Room即日起推出三款母親節限定蛋糕歡慶佳節，「紅寶石的獻禮」紅寶石巧克力椰子蛋糕(7吋/1,680元)，以紅寶石巧克力天然可可豆所呈現的粉色，其味道還帶有些許樹莓香氣，加入椰子粉增添濃郁椰香，再搭配萊姆酒凍和杏仁達克瓦茲綜合巧克力的甜味，底層則鋪上薄脆糖餅讓口感多一層酥脆，最後再以巧克力製作出紅色愛心裝飾其上，代表對母親永遠的愛與感謝。

「柚是一抹微笑」抹茶柚香冰淇淋蛋糕(7吋/1,980元)，柚香冰淇淋交織著抹茶的微苦茶香，搭配黑熊蜂蜜蛋糕的濃郁香甜，層次堆疊交織出豐富果香，外型點綴著可愛繽紛的迷你馬卡龍，送給總是保有少女心的媽咪。

「百芒中的守護」芒果百香果香草海綿蛋糕(1,080元)，暖心的鵝黃色，象徵母親溫柔地守護子女，海綿蛋糕充滿清新百香果及芒果香氣，佐上香草巧克力香緹，讓這酸甜滋味多了分甜蜜優雅氣息，適合喜歡酸甜口味的母親。訂購請洽 (02)7700-3155，母親節限定蛋糕需三日前預訂。

星級食宿 寵愛媽咪奢華假期

不只用美食寵愛媽媽，在這個溫馨的五月，就安排母親到五星級飯店來當一日女王吧！台北遠東香格里拉即日起至5月31日推出「寵愛媽咪奢華假期」母親節住房專案，包含豐盛自助早餐兩客、可選擇於大廳茶軒或38樓馬可波羅酒廊享無酒精迎賓飲品、健身俱樂部50分鐘全身舒壓按摩，還可盡情使用健身房、三溫暖及頂樓景觀恆溫泳池，也可免費參加健身俱樂部每日提供不同的運動課程，像是熱情倫巴、派對有氧、瑜珈、核心訓練等，再把名媛藝人指定保養品牌Abysse Beauty「極致保濕凍齡組」帶回家（每組價值3,200元，內含黃金藻青春化妝水及黃金藻保濕逆齡多效面膜），用最自在放鬆的腳步調整身心靈狀態，兩人同行入住每晚只要9,999元起！體貼每一個在忙碌生活與多重角色轉換的現代媽媽。訂房專線：(02)2376-3266。

*房價另含10%服務費和5%稅金，須事先訂房。