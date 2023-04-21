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聖嬰現象回歸 專家：全球2023年恐迎來史上最高溫

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/21 14:48
2022年8月10日，一隻狗狗在倫敦公園池塘玩水消暑（圖／美聯社）

2022年8月10日，一隻狗狗在倫敦公園池塘玩水消暑（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）歷經了3年的反聖嬰（La Nina）現象後，聖嬰（El Nino）回來了，再加上氣候變遷影響，科學家警告，地球可能於2023年或2024年創下破紀錄高溫。

聖嬰現象是指，太平洋由東向西沿著赤道吹拂的風減弱了，導致溫暖水體推向東太平洋，海面溫度因而升高。

路透報導，歐盟機構「哥白尼氣候變遷服務」（Copernicus Climate Change Service）指出，反聖嬰（通常會使全球溫度稍降）在太平洋持續3年後，全球將迎來會造成極端高溫的聖嬰，發生的時間點不是今年底就是明年。

有紀錄以來，全球最高溫出現於2016年，當年就是聖嬰作祟。不過，就算沒有聖嬰，許多年份也因氣候變遷而屢創高溫。在溫室氣體的摧殘下，過去8年登上地球8大最熱年分。

倫敦帝國學院格蘭瑟母研究所（Grantham Institute）講師Friederike Otto表示，已因氣候變遷而飽受熱浪、旱災及野火所苦的國家，將因聖嬰而遭逢更劇烈衝擊。畢竟，人類持續燃燒化石燃料，溫度降不下來，今年或將破2016高溫。

哥白尼氣候變遷服務20日公布的報告指出，2022年是史上第5熱年分。歐洲去年經歷了史上最熱夏季，巴基斯坦暴雨釀重大洪災，而今 年2月，南極海冰量跌到了歷史新低。

相較於工業革命前水準，全球均溫現已經上升了1.2度。儘管各國信誓旦旦矢言要大砍碳排放，去年全球二氧化碳排放量仍持續增加。
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