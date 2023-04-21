撐不下去了 美國網路媒體BuzzFeed宣布停刊

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）曾獲普立茲獎（Pulitzer Prize）的數位媒體先河BuzzFeed News，終究是撐不下去了。母公司宣布，為了削減支出，BuzzFeed將關門大吉。

美聯社、CNN報導，BuzzFeed今年稍早已進行過一波人事縮減，執行長裴瑞提（Jonah Peretti）表示，除了新聞部門，也會裁減業務、科技、行政人員，將裁員15%人力。目前該公司共有1,200名員工，意味約有180人會丟了頭路。

未來公司的新聞業務將只剩目前有獲利的《哈芬登郵報》（HuffPost），部分員工可能轉職該媒。

裴瑞提坦言，過度投資新聞部門，卻未能獲得足夠的財務支援。他表示，自己與員工都從已從錯誤決定中學到教訓，為了更好的未來，不得不採取必要措施。

前員工、《Traffic》一書作者史密斯（Ben Smith）嘆，BuzzFeed的熄燈，標誌了新聞結合社群媒體之終結。BuzzFeed於2021年以中國大規模關押穆斯林議題贏得首座普立茲獎。

BuzzFeed的財務困境其實並不意外。數年前，該公司斥資從其他大媒體挖腳知名記者，在全球廣開據點，近來才不再推動此一策略。今年數位廣告業務大減，從谷歌（Google）到臉書（Facebook）等科技巨擘的營利都大縮水，科技業裁員潮恐怕還未消止。