Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

撐不下去了 美國網路媒體BuzzFeed宣布停刊

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/21 12:33
BuzzFeed紐約據點（圖／美聯社）

BuzzFeed紐約據點（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）曾獲普立茲獎（Pulitzer Prize）的數位媒體先河BuzzFeed News，終究是撐不下去了。母公司宣布，為了削減支出，BuzzFeed將關門大吉。

美聯社CNN報導，BuzzFeed今年稍早已進行過一波人事縮減，執行長裴瑞提（Jonah Peretti）表示，除了新聞部門，也會裁減業務、科技、行政人員，將裁員15%人力。目前該公司共有1,200名員工，意味約有180人會丟了頭路。

未來公司的新聞業務將只剩目前有獲利的《哈芬登郵報》（HuffPost），部分員工可能轉職該媒。

裴瑞提坦言，過度投資新聞部門，卻未能獲得足夠的財務支援。他表示，自己與員工都從已從錯誤決定中學到教訓，為了更好的未來，不得不採取必要措施。

前員工、《Traffic》一書作者史密斯（Ben Smith）嘆，BuzzFeed的熄燈，標誌了新聞結合社群媒體之終結。BuzzFeed於2021年以中國大規模關押穆斯林議題贏得首座普立茲獎。

BuzzFeed的財務困境其實並不意外。數年前，該公司斥資從其他大媒體挖腳知名記者，在全球廣開據點，近來才不再推動此一策略。今年數位廣告業務大減，從谷歌（Google）到臉書（Facebook）等科技巨擘的營利都大縮水，科技業裁員潮恐怕還未消止。
美國
媒體
BuzzFeed
網路媒體
新聞
普立茲獎

相關新聞

結盟70周年　南韓總統尹錫悅24日訪美進行國是訪問　7天行程公開
結盟70周年　南韓總統尹錫悅24日訪美進行國是訪問　7天行程公開
2023/04/20 14:55
【2023 APEC】美國眾議員聯名信 籲邀台灣總統蔡英文出席領袖會議 吳釗燮這樣說
【2023 APEC】美國眾議員聯名信 籲邀台灣總統蔡英文出席領袖會議 吳釗燮這樣說
2023/04/20 12:12
【影】中國北京醫院大火釀29死 窗戶掛床單逃生險象環生 訊息封鎖惹民怨
【影】中國北京醫院大火釀29死 窗戶掛床單逃生險象環生 訊息封鎖惹民怨
2023/04/19 14:57
外流美國機密文件：中國將部署超音速無人偵察機
外流美國機密文件：中國將部署超音速無人偵察機
2023/04/19 13:57
【懶人包】台灣文化部吸引民眾走回書店　超有趣「創新書市」申請資格、最高獎金一次看！
【懶人包】台灣文化部吸引民眾走回書店　超有趣「創新書市」申請資格、最高獎金一次看！
2023/04/18 16:34

更新時間 : 2023-04-21 14:36 GMT+08:00

最受歡迎

踢到「鐵板正宮」！台灣「登山女神」淪小三遭求償200萬　關鍵證據曝光人夫提醒記得吃藥
踢到「鐵板正宮」！台灣「登山女神」淪小三遭求償200萬　關鍵證據曝光人夫提醒記得吃藥
【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
滑鼠標Taiwan R.O.C.被中國網友炎上 台灣微星急道歉自稱「中國公司」
滑鼠標Taiwan R.O.C.被中國網友炎上 台灣微星急道歉自稱「中國公司」
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉美中版的「一中各表」
〈時評〉美中版的「一中各表」
【黑馬出線】台灣國防部參謀總長陳寶餘4月底卸任　海軍司令梅家樹接任
【黑馬出線】台灣國防部參謀總長陳寶餘4月底卸任　海軍司令梅家樹接任
台海局勢升溫 傳印尼擬撤僑計畫 台灣外交部：中國加劇區域緊張
台海局勢升溫 傳印尼擬撤僑計畫 台灣外交部：中國加劇區域緊張
協助誘拐女教徒供鄭明析進行性犯罪　南韓攝理教接班人遭拘留
協助誘拐女教徒供鄭明析進行性犯罪　南韓攝理教接班人遭拘留
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
日本2024年起換新鈔 3種面額曝光 舊鈔該怎處理呢？
日本2024年起換新鈔 3種面額曝光 舊鈔該怎處理呢？