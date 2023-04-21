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世界最強大火箭「星艦」空中爆炸　SpaceX執行長馬斯克：恭喜，很刺激！

美國太空探索科技公司（SpaceX）打造的史上最強大火箭「星艦」（Starship）, 20日進行首次試射任務，雖然成功發射，沒多久就在空中爆炸。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/21 14:51
星艦火箭從升空(左圖, SpaceX 推特) 到爆炸(右, 美聯社) , 過程僅4分鐘 (TN後製) 

星艦火箭從升空(左圖, SpaceX 推特) 到爆炸(右, 美聯社) , 過程僅4分鐘 (TN後製) 

（台灣英文新聞/國際組　綜合外電報導）美國太空探索科技公司（SpaceX）打造的史上最強大火箭「星艦」（Starship）20日進行首次試射，成功發射後沒多久就在空中爆炸。但SpaceX執行長馬斯克仍恭喜執行任務的團隊。

法新社報導，星艦建造目的是為了將太空人送上月球、火星和更遠的星球。美國中部時間德州時間20日上午8時33分（台北時間20日晚間9時33分），這枚巨大火箭從位於美國德州波卡契卡（Boca Chica）的SpaceX私有太空港「星際基地」（Starbase）發射升空，原定在發射後3分鐘與第一節推進器分離，但因推進器33具引擎當中有部分引擎失靈，結果分離失敗，隨後在空中爆炸。全部過程僅4分鐘。

儘管這次星艦試射未能完成全程90分鐘試飛並抵達軌道，但SpaceX與馬斯克（Elon Musk）仍然認為比預期的要好。

在發射之前馬斯克就曾說，試射成功的機率是50%。美聯社報導，為了避免傷及無辜，火箭採用自毀系統(self-destruct system) 引爆摧毀後掉入墨西哥灣。

馬斯克稍後在推特發文寫道：「恭喜SpaceX團隊相當刺激的星艦試射。讓幾個月後的第二次試射因此學到許多經驗。」

SpaceX也表示：「像這樣的試驗，其成功的定義在於讓我們學到許多寶貴的經驗。今天的測試將有助於我們改善星艦本身與地面控制系統，讓未來的發射更順利。」
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