世界最強大火箭「星艦」空中爆炸　SpaceX執行長馬斯克：恭喜，很刺激！

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)美國太空探索科技公司(SpaceX)打造的史上最強大火箭「星艦」(Starship)20日進行首次試射,成功發射後沒多久就在空中爆炸。但SpaceX執行長馬斯克仍恭喜執行任務的團隊。

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship! Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

法新社報導,星艦建造目的是為了將太空人送上月球、火星和更遠的星球。美國中部時間德州時間20日上午8時33分(台北時間20日晚間9時33分),這枚巨大火箭從位於美國德州波卡契卡(Boca Chica)的SpaceX私有太空港「星際基地」(Starbase)發射升空,原定在發射後3分鐘與第一節推進器分離,但因推進器33具引擎當中有部分引擎失靈,結果分離失敗,隨後在空中爆炸。全部過程僅4分鐘。

#UPDATE Starship, the most powerful rocket ever built, exploded during its first flight on Thursday, but Elon Musk congratulated his SpaceX team on an "exciting" test of the spacecraft designed to send astronauts to the Moon, Mars and beyond https://t.co/5XTsmyYRji pic.twitter.com/1RcUHIkH6Q