南韓改變立場可能軍援烏克蘭　俄羅斯威脅提供北韓武器　

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓總統尹錫悅日前暗示，將視俄羅斯行動決定是否對烏提供武器，俄羅斯總統室及國家安全會議副主席都對此表達不滿，威脅南韓若提供武器支援，將視之為敵對行為，向北韓提供最新武器。

尹錫悅19日表示，若俄羅斯對烏克蘭出現嚴重違反戰爭法的情形，如對平民進行大規模攻擊、屠殺等，那麼可能無法堅持僅烏國提供人道或經濟上援助的立場，似乎暗示著可能提供烏國武器。

南韓政府曾表明不會向參與軍事衝突的國家提供武器，儘管西方盟友向南韓施壓，南韓也堅持不向烏國提供軍援，事實上一方面是為保護俄羅斯境內的南韓企業，一方面是為避免與俄國產生對立，讓普丁與金正恩站在同一陣線。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）對此回應，南韓一直對俄羅斯採取不友好的立場，若南韓向烏克蘭提供武器援助，間接意味著在某種程度上介入這場紛爭。

普丁的親信、國家安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）也在Telegram上語帶威脅寫著，「當這個國家（南韓）的人民看到俄羅斯的最新武器在他們最近的鄰國，即我們的夥伴朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓）的手中，他們會說些什麼呢？」，也諷刺說道「出現了希望幫助我們敵人的新忠實粉絲」。

此次為時隔6個月後，俄羅斯再次點名南韓，對於提供武器給烏國發出警告。

去年10月，普丁在「瓦爾代國際辯論俱樂部」（Valdai Discussion Club）會議中說道，「我知道南韓決定向烏克蘭提供武器和彈藥，這將會破壞兩國關係」，並反問道「若我們也重啟和北韓軍事領域的合作，南韓的立場會開心嗎？」。