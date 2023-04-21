屏科大研發台灣「低碳植米」！水稻田加益生菌　每公頃減碳5.3公噸

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）適逢4/22「世界地球日」，國立屏東科技大學開發「水稻益生菌強化系統(SPRI, System of Probiotic and Rice Intensification)」，不僅達到省水、省肥、減藥、省人力、降碳排的效果，經研究結果顯示，改用其方式耕作一公頃之稻田，可減少碳排約5.3公噸，並與超商業者合作，推出首顆「低碳植米飯糰」。

屏科大20日在新聞稿寫道，由王裕民教授帶領的國際灌溉研發服務中心研發「低碳植米」商業化應用。選用產銷履歷認證的台南11號將創新農業生技，佐以系統化大數據分析、加入益生菌有機質肥料於水稻灌溉，強化水稻根系，活化農田生態系的永續環境農法，顛覆以往傳統灌溉栽培方式，種植過程較一般水稻可省下30%的用水量，以守護地球資源方式生產民生食糧。

適逢4/22「世界地球日」，屏科大以「擴大低碳餐飲」、「促進循環經濟」兩大面向著手，與台灣超商業者攜手實踐社會責任，以此「低碳植米」，推出首顆「低碳植米飯糰」，結合「石安牧場溏心蛋飯糰」及「海瑞摃丸韓式炒飯飯糰」兩款商品，4/19已在全台部分通路販售。兩款商品亦可望成為屏科大在SDG2消除飢餓、SDG12責任消費及生產、SDG17多元夥伴關係等項目中，最具體實踐的典範。

屏科大指出，該項水稻生產技術也已取得專利，未來成立校辦企業申請通過後，將優先納入其技術服務項目，為全台低碳農業努力，該團隊並期許下，將此項服務延伸至國際，發揮永續世界影響力。

「低碳植米飯糰」與超商業者聯手響應世界地球日。(照片由屏科大提供)