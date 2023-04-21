（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）法務部今天(21日) 公布新任檢察長名單，北檢檢察長將由福建高等檢察署金門檢察分署檢察長鄭銘謙出任，台南地檢署檢察長將由橋頭地檢署檢察長鍾和憲出任，名單將送進檢審會徵詢意見。

新任的高分檢檢察長名單包括:

台灣高等檢察署台中檢察分署檢察長林錦村、金門高分檢檢察長毛有增。

地檢署部分:

北檢現任檢察長林邦樑調任最高檢察署檢察官，由鄭銘謙接任;

南檢現任檢察長葉淑文調任台南高分檢主任檢察官，由鍾和憲接任；

其餘新任的檢察長名單包括:

士林地檢署檢察長顏迺偉、新北地檢署檢察長余麗貞、新竹地檢署檢察長張云綺、苗栗地檢署檢察長蔡宗熙、台中地檢署檢察長張介欽。

彰化地檢署檢察長張曉雯、南投地檢署檢察長黃元冠、雲林地檢署檢察長戴文亮、嘉義地檢署檢察長陳松吉、橋頭地檢署檢察長張春暉、台東地檢署檢察長柯宜汾、花蓮地檢署檢察長郭景東、宜蘭地檢署檢察長黃智勇、基隆地檢署檢察長李嘉明、澎湖地檢署檢察長陳佳秀、金門地檢署檢察長周士榆、連江地檢署檢察長謝謂誠。

根據中央社，因應法務部行政執行署署長林慶宗將於今年8月回任一審；台中高分檢檢察長張清雲將於今年10月退休，今年共有6名檢察長缺額，檢審會日前提出12人的建議人選，供法務部長蔡清祥從中圈選出任檢察長的包括林錦村、顏迺偉、柯宜汾、陳佳秀、周士榆、謝謂誠等6人。今天公布新任檢察長名單。

法務部檢察官人事審議委員會今天上午將開會，討論法務部長圈選及通盤連動檢察長人事案。

台灣法務部公布新任檢察長名單 鄭銘謙、鍾和憲分掌北檢與南檢