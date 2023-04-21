一瓶85萬！軒尼詩首度聯名Dior總監推限量酒款　台北打造未來室進駐機械手臂秒變bartender　

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)Hennessy打造的「未來室」由機械手臂化身bartender幫您服務，全台限量兩瓶，與Dior男裝藝術總監Kim Jones聯名的Hennessy X.O即日起至5月8日，於新光三越信義新天地A11店展出。

「Hennessy未來室」以純白色調為主，搭配金色及鏡面元素，開創超現實的未來感多元空間，進入後請先戴上耳機，沉浸於聲音所開啟的未來之旅，展區設有機械手臂可幫旅客倒酒，體驗為免費參加；另外，以瓶身設計為靈感延伸出的拍照區及陳列區，展示品牌與Jones跨界聯名的3款作品。

Hennessy首次與時尚金童Kim Jones合作，Jones出生於倫敦，中央聖馬丁藝術與設計學院畢業，畢業製作被John Galliano相中買下，現為Dior男裝成衣和配飾系列的藝術總監，2020年也接下 FENDI 高級訂製和女裝藝術總監大位。

此次跨界聯名於「Hennessy未來室」展出，開幕日（19）請到電影《想見你》男星施柏宇於站台，Karencici 、曹祐寧也現身品嘗「Hennessy x SOMA酩饗限定組合」；全球珍稀限量200瓶、台灣僅配額兩瓶的Hennessy與Jones跨界聯名大師傑作，優雅流線型的外層瓶身以3D技術輔以匠人手工製成，採用鈦金屬打造值得收藏，一瓶要價台幣85萬也首度亮相。

一瓶要價台幣7,450元的Hennessy X.O 聯名限量版、Kim Jones跨界聯名HNY低筒運動鞋都現場展出，鞋款由位於義大利的LVMH專用鞋廠製作，鞋跟上點綴Hennessy家族的斧頭家徽與KJ的縮寫，而鞋盒則象徵橡木桶的曲線致敬頂級干邑，鞋款一雙約台幣2萬，台灣無提供販售。