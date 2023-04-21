Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

一瓶85萬！軒尼詩首度聯名Dior總監推限量酒款　台北打造未來室進駐機械手臂秒變bartender　

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/04/21 10:44
「Hennessy未來室」。(圖/Hennessy)

「Hennessy未來室」。(圖/Hennessy)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)Hennessy打造的「未來室」由機械手臂化身bartender幫您服務，全台限量兩瓶，與Dior男裝藝術總監Kim Jones聯名的Hennessy X.O即日起至5月8日，於新光三越信義新天地A11店展出。

「Hennessy未來室」以純白色調為主，搭配金色及鏡面元素，開創超現實的未來感多元空間，進入後請先戴上耳機，沉浸於聲音所開啟的未來之旅，展區設有機械手臂可幫旅客倒酒，體驗為免費參加；另外，以瓶身設計為靈感延伸出的拍照區及陳列區，展示品牌與Jones跨界聯名的3款作品。

Hennessy首次與時尚金童Kim Jones合作，Jones出生於倫敦，中央聖馬丁藝術與設計學院畢業，畢業製作被John Galliano相中買下，現為Dior男裝成衣和配飾系列的藝術總監，2020年也接下 FENDI 高級訂製和女裝藝術總監大位。

此次跨界聯名於「Hennessy未來室」展出，開幕日（19）請到電影《想見你》男星施柏宇於站台，Karencici 、曹祐寧也現身品嘗「Hennessy x SOMA酩饗限定組合」；全球珍稀限量200瓶、台灣僅配額兩瓶的Hennessy與Jones跨界聯名大師傑作，優雅流線型的外層瓶身以3D技術輔以匠人手工製成，採用鈦金屬打造值得收藏，一瓶要價台幣85萬也首度亮相。

一瓶要價台幣7,450元的Hennessy X.O 聯名限量版、Kim Jones跨界聯名HNY低筒運動鞋都現場展出，鞋款由位於義大利的LVMH專用鞋廠製作，鞋跟上點綴Hennessy家族的斧頭家徽與KJ的縮寫，而鞋盒則象徵橡木桶的曲線致敬頂級干邑，鞋款一雙約台幣2萬，台灣無提供販售。
Hennessy
Kim Jones
中央聖馬丁
藝術
設計
時尚
潮流
Dior
Fendi

相關新聞

新北「幸福保衛站 」十年有成 全國第一 獲IF國際設計大獎
新北「幸福保衛站 」十年有成 全國第一 獲IF國際設計大獎
2023/04/20 09:56
精品Dior又辱華？「拉眼尾」廣告照 中國網友批種族歧視
精品Dior又辱華？「拉眼尾」廣告照 中國網友批種族歧視
2023/04/14 17:48
紐約人仰望另類「台灣之光」螢火蟲燈海　NSO美國巡演展現海島之美
紐約人仰望另類「台灣之光」螢火蟲燈海　NSO美國巡演展現海島之美
2023/04/14 10:28
國際重量級策展人齊聚兩廳院台灣週　法國亞維儂藝術節總監讚這檔節目難忘
國際重量級策展人齊聚兩廳院台灣週　法國亞維儂藝術節總監讚這檔節目難忘
2023/04/10 15:15
【超夯對談額滿】比利時藝術家David Claerbout首次台灣個展　貓與鳥關一起探事物對立性
【超夯對談額滿】比利時藝術家David Claerbout首次台灣個展　貓與鳥關一起探事物對立性
2023/03/31 15:25

更新時間 : 2023-04-21 14:36 GMT+08:00

最受歡迎

踢到「鐵板正宮」！台灣「登山女神」淪小三遭求償200萬　關鍵證據曝光人夫提醒記得吃藥
踢到「鐵板正宮」！台灣「登山女神」淪小三遭求償200萬　關鍵證據曝光人夫提醒記得吃藥
【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
滑鼠標Taiwan R.O.C.被中國網友炎上 台灣微星急道歉自稱「中國公司」
滑鼠標Taiwan R.O.C.被中國網友炎上 台灣微星急道歉自稱「中國公司」
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉美中版的「一中各表」
〈時評〉美中版的「一中各表」
【黑馬出線】台灣國防部參謀總長陳寶餘4月底卸任　海軍司令梅家樹接任
【黑馬出線】台灣國防部參謀總長陳寶餘4月底卸任　海軍司令梅家樹接任
台海局勢升溫 傳印尼擬撤僑計畫 台灣外交部：中國加劇區域緊張
台海局勢升溫 傳印尼擬撤僑計畫 台灣外交部：中國加劇區域緊張
協助誘拐女教徒供鄭明析進行性犯罪　南韓攝理教接班人遭拘留
協助誘拐女教徒供鄭明析進行性犯罪　南韓攝理教接班人遭拘留
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
日本2024年起換新鈔 3種面額曝光 舊鈔該怎處理呢？
日本2024年起換新鈔 3種面額曝光 舊鈔該怎處理呢？