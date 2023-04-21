一杯冰淇淋惹惱一國民眾 德國BMW中國上海車展鬧出爭議被迫道歉

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）極力擴展中國市場的德國寶馬汽車（BMW），近日在上海車展因為一杯冰淇淋而激起中國不滿的民族情緒，20日被迫道歉，是在中國惹議的又一知名國際品牌。

寶馬旗下的MINI品牌攤位辦了送冰淇淋的活動，有中國民眾向工作人員索取冰淇淋時被拒，稱已經發完了，沒想到沒多久，工作人員卻拿出冰淇淋熱情招待一名外國人，還教他如何打開。這過程全被拍了下來，影片在微博瘋狂流傳，引爆怒火，網民砲轟這根本是赤裸裸的崇洋媚外。

根據路透，事件發生後，BMW MINI在微博熱搜立刻衝到第二名，逾9,300萬人次觀賞了這「差別待遇」影片，儼然成了一場公關危機。為了滅火，MINI中國於20日在微博發表致歉聲明，強調會改善內部管理：

上海車展現場禮－甜寵活動本意是給逛展的大小朋友送上一份甜蜜。因我們內部管理不細緻和工作人員失職，引起了大家的不愉快，對此我們真心道歉！

事件還沒完，一名女直播主20日至車展現場直播時，竟遭到一群黑衣保安人員蠻橫架走，甚至撐起黑傘遮擋。有網友批，這畫面令人想起「香港黑暴打人」，也有人稱有如先前特斯拉（Tesla）大降價引發車主抗議的翻版，標準流程就是「四周包圍、擋起黑布、打黑傘遮擋、打人迅速拖走。」

April 20 at #Shanghai Auto Show #BMW mini only gave ice creams to foreigners, because there is no free ice cream to the #Chinese Later people protested, as a result arrested some pic.twitter.com/HP1Ytwk5V5 — Voices Against Autocracy (@VAA_2020) April 20, 2023

不具名的知情人士表示，活動中的300份冰淇淋已發完，影片中的老外其實是BMW員工，他並指工作人員是臨時聘僱，並非BMW員工。

根據中央社，兩名工作人員遭到網路霸凌、肉搜，而寶馬德國股價也應聲重挫，20日跌幅來到4.33%。

BMW執行長Oliver Zipse本週才大談中國市場的重要性，還力褒中國走在全球汽車產業的浪尖。值德國各大車廠積極競奪中國市場之際，冒出這種星星之火，會否燎原也未可知，卻凸顯了這些年來中國消費者持放大鏡檢視知名外國品牌的傾向。

任何帶有一絲歧視或攸關兩岸主權的問題，必會踩到中國民眾紅線。日前精品迪奧（Dior）才疑因辱華廣告照而被叮得滿頭包，義大利Dolce & Gabbana也曾於2019年因種族歧視指控而道歉，當時事件鬧得該品牌遭到強力抵制，銷量崩跌。