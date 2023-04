一杯冰淇淋惹惱一國民眾 德國BMW中國上海車展鬧出爭議被迫道歉

(台灣英文新聞 / 知微 綜合報導)極力擴展中國市場的德國寶馬汽車(BMW),近日在上海車展因為一杯冰淇淋而激起中國不滿的民族情緒,20日被迫道歉,是在中國惹議的又一知名國際品牌。

寶馬旗下的MINI品牌攤位辦了送冰淇淋的活動,有中國民眾向工作人員索取冰淇淋時被拒,稱已經發完了,沒想到沒多久,工作人員卻拿出冰淇淋熱情招待一名外國人,還教他如何打開。這過程全被拍了下來,影片在微博瘋狂流傳,引爆怒火,網民砲轟這根本是赤裸裸的崇洋媚外。

根據路透,事件發生後,BMW MINI在微博熱搜立刻衝到第二名,逾9,300萬人次觀賞了這「差別待遇」影片,儼然成了一場公關危機。為了滅火,MINI中國於20日在微博發表致歉聲明,強調會改善內部管理:

事件還沒完,一名女直播主20日至車展現場直播時,竟遭到一群黑衣保安人員蠻橫架走,甚至撐起黑傘遮擋。有網友批,這畫面令人想起「香港黑暴打人」,也有人稱有如先前特斯拉(Tesla)大降價引發車主抗議的翻版,標準流程就是「四周包圍、擋起黑布、打黑傘遮擋、打人迅速拖走。」

April 20 at #Shanghai Auto Show #BMW mini only gave ice creams to foreigners, because there is no free ice cream to the #Chinese Later people protested, as a result arrested some pic.twitter.com/HP1Ytwk5V5