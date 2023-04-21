輕鬆學習海洋知識！2023海洋教育嘉年華　首場在澎湖舉辦

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）2023「海洋教育嘉年華(Marine Education Carnival)」昨（20）日在澎湖觀音亭和澎湖海上國際花火節一起盛大開幕，海洋委員會主任委員管碧玲致詞時表示，昨日是農曆三月一日，恰逢二十四節氣中的「穀雨」，春天的穀物生長，就是需要一場及時雨。昨晚下的這場春雨，正好象徵著澎湖是蒙福的縣市，不僅是順遇得時，還能風調雨順。

臺灣是個美麗的海洋國家，不僅擁有得天獨厚的海洋資源，更蘊含多元豐富的海洋生態環境，管碧玲也提及各界關心的海洋污染防治法，經過不斷的溝通及努力，終於在昨日通過內政委員會的審查。

「海洋教育嘉年華」這次展出好玩且高互動性的體驗教具，包含「波浪發電」、「洋流發電」、「海洋深層水」、「離岸風電VR體驗」、「找回海洋顏色」、「海洋保衛戰」(含海廢知識)及「行動愛海洋」等海洋資源及環境主題，讓民眾透過動手體驗、互動遊戲，輕鬆學習海洋知識。

海委會表示，想要「親近海洋」、更加「了解海洋」、學習「愛護海洋」，就一定不能錯過這次在「澎湖」舉辦的活動，歡迎大家一起「逗陣去澎湖，相約愛海洋」唷。

「海洋教育嘉年華」是海洋委員會結合行政院南部聯合服務中心以及教育部國立科學工藝博物館共同策劃的年度海洋巡迴教育活動，首場開幕選在離島、結合花火節，以及擁有雙心石滬、奎壁山摩西分海、玄武岩等絕美的自然景觀且海洋生態環境豐富的澎湖辦理。

相關活動地點、期間如下：

活動地點：澎湖縣馬公市觀音亭園區

活動日期：

4月20日(星期四) 14:00-21:00

4月21日(星期五) 09:00-16:00

4月24日(星期一) 14:00-21:00