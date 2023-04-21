台積電調降今年營運目標　法人：未能完全反映電子業景氣

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美股20日收低，道瓊指數下跌110.39點，那斯達克指數下跌97.67點。台積電昨（20日) 召開法說會後，美國存託憑證（ADR）上揚逾2%。法人表示，企業財報與營運展望仍是近期市場關注焦點。

電動車廠特斯拉（Tesla）與幾家地區性銀行財報令投資人失望，拖累美股收低。道瓊工業指數下跌110.39點，跌幅0.33%；標準普爾500指數下跌24.73點，跌幅0.6%；那斯達克指數下跌97.67點，跌幅0.8%；費城半導體指數微跌0.1點。

台股今天(21日) 早盤一度上漲89.29點，達15796.81點，逼近15800點。

台積電調降全年營運目標，美元營收恐將減少低至中個位數百分比（約1%至6%），不過，3奈米供不應求，資本支出維持不變。台積電美國存託憑證（ADR）上漲逾2%，今天開盤股價上揚7元，達520元。

台積電持續積極投資擴產，激勵家登及帆宣等供應鏈股價走高。電子類股指數早盤上揚逾0.7%。水泥類股指數勁揚逾1%，造紙類股指數更大漲逾6%。

國內外產業訊息方面:

➤台積電第1季毛利率56.3%，每股純益新台幣7.98元，表現優於預期。台積電預期，第2季營收將季減約6.7%，並調降全年營運目標，美元營收恐減少低至中個位數百分比（約1%至6%），資本支出則維持320億至360億美元。

➤國巨第1季第1季歸屬母公司淨利41.32億元，季減0.8%，年減33.8%，每股純益9.9元。國巨預期，第2季營收將較第1季持平或小幅增加，毛利率和營業利益率估略佳，稼動率維持第1季水準。

➤信邦第1季稅後淨利8.93億元，每股純益3.75元，均創新高，並預期第2季營運持續看增。

4月下旬電視各尺寸面板價格進一步上漲，其中，65吋電視面板均價上漲10.8%，液晶顯示器（Monitor）、筆電面板均價則維持不變。

中央社引述法人表示，產業景氣持續低迷，前景依然有變數，企業將陸續公布財報，並說明營運展望，應是近期市場關注重點。

➤➤晶圓代工廠台積電昨調降2023年營運目標，恐面臨14年來首度衰退。法人認為，台積電的看法未能完全反映整體電子業景氣，消費性電子市場需求還沒看到大幅回升趨勢，仍需留意美國大型科技類股釋出的展望。

眾所矚目的台積電法人說明會20日下午登場，台積電調降今年營運目標，預期美元營收恐將下滑「低至中個位數百分比」（約1%至6%），低於先前預估的微幅成長，恐將終止連續13年成長趨勢。

台積電預估第2季美元營收目標約152億至160億美元，以中間值156億美元估計，季減約6.7%；不過營運可望於第2季落底，下半年業績將優於上半年。

●華南投顧董事長儲祥生表示，台積電擁有非常高的技術含量，包括輝達（Nvidia）等大廠的高階晶片都向台積電下單，市占率相對較高；雖然台積電是產業指標，但台積電的看法未能完全反映整體電子業景氣。

儲祥生認為，目前看來比較糟糕的是消費性電子市場，包括筆記型電腦、個人電腦（PC）和電競需求略有回溫，但還沒看到大幅上升趨勢。

●國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，台積電展望的整體架構沒有太大改變，先前市場過度保守，現在「壓力鍋」掀開後，有機會改變台股短線弱勢格局；不過長線能否上揚，還要觀察美國大型科技類股釋出的展望。

●元大投顧分析，台積電今年第1季淨利約新台幣2069億元，優於市場預期，主因透過費用控管，使毛利率表現優於市場預期。

元大投顧進一步指出，即使智慧型手機需求疲弱，可能使供應鏈庫存調整延續至今年第3季，不過市場對於台積電2023年展望與獲利表現過於悲觀，基於晶圓代工領先地位及預期未來市占率持續成長，仍正向看待台積電長期營運表現。

台積電降今年營運目標 法人：未能完全反映電子業景氣