拜登與歐執會主席、馬克宏通話 重申台海和平穩定的重要性 台灣外交部這樣回

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國總統拜登於美東時間20日分別與歐盟執委會主席馮德萊恩及法國總統馬克通話，內容均重申維護台海和平穩定的重要性。 對於拜登總統堅定美國與跨大西洋盟邦對台海議題的一致立場， 外交部表示歡迎，並感謝美國對台灣的堅定支持。

根據白宮日前公布的通話紀要，拜登在與馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的對話中針對范德賴恩日前的北京行交換意見。兩人重申維護台海和平穩定重要性，以及維護國際秩序、人權與公平貿易承諾。此外也重申美國與歐盟對確保烏克蘭獲得所需經濟與安全援助的承諾，並將繼續密切合作，讓克里姆林宮為俄羅斯的入侵付出代價。

范德賴恩6日在北京會見中國國家主席習近平，她在與習近平談及台海議題時強調，台海和平穩定具有「至高重要性」，單方面威脅要以武力改變現狀是不可接受的。

拜登在與馬克宏（Emmanuel Macron）的對話中也提討論了馬克宏日前的訪中行程，以及雙方為促進印太地區繁榮、安全、共同價值觀以及基於規則的國際秩序所做的持續努力。拜登與馬克宏重申台海和平穩定重要性，也強調面對俄羅斯的野蠻入侵，堅定支持烏克蘭。

先前馬克宏訪中對台海的表態內容，引發國際盟友相繼砲轟，美方出面試圖緩頰，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）10日時曾表示，拜登政府「對於兩國間的深厚友誼感到非常滿意與信心」。他並援引拜登與馬克宏的私人關係，表示兩國「在許多不同的議題上合作」，包括亞太地區的海軍行動。

台灣外交部今（21）日回應指出，台海和平穩定是印太地區安全與繁榮的核心。 近期中國藉蔡英文總統出訪及過境之際，升高對台脅迫及軍事恫嚇， 對區域安全與穩定構成嚴峻挑戰，美國、日本、歐盟、英國、韓國、 波蘭、立陶宛、德國、澳洲及紐西蘭等民主國家均表達嚴正關切， 顯示台海和平穩定與現狀關乎全球利益，不容中國片面破壞。 外交部將持續與美國以及所有理念相近夥伴攜手合作， 捍衛民主價值，以維護台海及區域和平、穩定與繁榮。