中國批尹錫悅談台海 南韓：嚴重外交失禮令人質疑國格

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）南韓總統尹錫悅接受外媒專訪表示，台灣議題與兩韓一樣是全球性議題，引發中國外交部批評「台灣問題不容他人置喙」。南韓外交部今（20）日罕見作出強硬回應，直指中方這番發言是「令人不得不懷疑中國國格的嚴重外交失禮」。

尹錫悅下週即將赴美進行國是訪問，日前接受路透社訪問表示，「台灣問題不僅是中國與台灣之間的問題，而是像北韓問題，是全球性的問題。」他強調，目前的緊張情勢是意圖以武力改變現狀引起，包括南韓在內的國際社會都堅決反對以武力改變現狀。

中國外交部發言人汪文斌今天就此表示，「台灣是中國領土不可分割的一部份，台灣問題屬於內政，也是中國核心利益中的核心」，「解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙」。他還說，「北韓和南韓都是已加入聯合國的主權國家，朝鮮半島問題與台灣問題的性質和經緯完全不同，根本不具可比性」。

對此，南韓外交部今天對媒體發出聲明表示，尹錫悅在訪問中提到反對以武力改變現狀的國際社會普遍原則，但中國外交部發言人卻做出「（台灣議題）不容他人置喙」的回應，「令人不得不批評（中國）這項嚴重外交失禮，也令人懷疑中國國格」。

這是南韓政府罕見就台灣議題對中方作出強硬回應。