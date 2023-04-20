【新冠溯源報告】美國參議員：再次證明源自中國2次實驗室「洩毒」

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）新冠肺炎疫情肆虐全球3年多，各國逐步解封、回歸正常生活，不過追究病毒起源的工作仍未結束。美國共和黨參議員馬紹爾（Roger Marshall）於17日提出兩大證據證明「中國實驗室洩毒」論，且有大量證據支持COVID-19是一種實驗室製造與改造的病毒。

美國聯邦參議院衛生、教育、勞工和退休金委員會共和黨成員於去年10月27日公布新冠肺炎溯源報告，成員馬紹爾（Roger Marshall）本週一（17日）再發布更新版。

自由亞洲電台引述《華爾街日報》報導，更新版報告中提出兩大證據，包括中國人民解放軍科學家周育森於2020年2月提交的疫苗專利申請文件記載的時間顯示，中國官方聲稱2019年12月出現第一宗「不明原因的病毒性肺炎」病例前一個月已有研發工作，這早於已知的新冠肺炎疫情爆發時間」。估計新冠肺炎病毒初次現蹤應是在2019年10月28日至11月10日之間，和美國情報界先前評估接近，但周育森後因不明原因死亡。

另一證據是，中國科學院武漢病毒研究所（WIV）也從各層面異常推動生物安全工作。2019年11月19日，中國生物安全高級官員從北京到訪視察，並下達中國領導層對「生物安全工作面臨複雜嚴峻形勢」的相關指示；WIV當天也發布空氣焚燒裝置採購通知，因生物安全高壓滅菌器出問題，而此設備可透過加熱和加壓來殺死微生物。然後，中方又為WIV及武漢其他研究機構進行為期兩天半的補救式生物安全培訓。

這份研究長達兩年，長達300頁的報告基於一個專家團隊的工作，使用了開源報告，包括醫學研究、科學期刊和大量中國政府文件。報告得出結論，認為新冠疫情由實驗室事故引發的可能性高於動物感染人類的自然方式。