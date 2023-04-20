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南韓演員李秉憲美國演講　自曝最後悔拒絕「寄生上流」等3部超夯電影

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/20 17:42
南韓演員李秉憲，圖為2022年10月15日李秉憲參加奧斯卡電影博物館晚宴（Academy Museun Gala）（圖／美聯社）

南韓演員李秉憲，圖為2022年10月15日李秉憲參加奧斯卡電影博物館晚宴（Academy Museun Gala）（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓影帝李秉憲參與了一場海外演講，並以流利的英文回答學生問題，被問到是否有後悔拒絕的角色時，他也大方地透露了三部廣為人知的作品。

美國加州史丹佛大學於當地時間19日舉辦了一場主題為「韓流的未來」（The Future of Hallyu）的講座，當中邀請到了演員李秉憲分享自身經歷，禮堂中擠滿了300多名學生參加。

李秉憲說道，自己是透過出演朴贊郁所執導的電影「共同警戒區JSA」，開始在演藝界佔有一席之地，在出演JSA之前他較注重角色，但在那之後，他更重視劇本，他認為最重要的是「感覺」，在閱讀劇本時，若他能感受到當中的情感，或是感到有趣，他就會考慮接演。

而被問及「是否有因為拒絕哪個角色而後悔」時，李秉憲也提到了三部享譽國際的作品，分別為朴贊郁導演的「原罪犯」、「分手的決心」以及奉俊昊導演的「寄生上流」，並大笑說道，因為當時已經有安排其他的行程了。

「原罪犯」在2004年獲得了坎城影展評審團大獎，大幅提升了韓國電影在國際上的地位；「寄生上流」在2020年美國奧斯卡頒獎典禮上獲得4冠王；「分手的決心」也在坎城影展、青龍電影獎等各項電影頒獎典禮中奪回許多大獎。

李秉憲曾演出2009年上映的好萊塢電影「特種部隊：眼鏡蛇的崛起」，但他認為當時好萊塢並沒有看重他的演技，而只是看到他2006年東京巨蛋粉絲見面會聚集了4萬人，看重他在亞洲的人氣才選中他，但他也透過後續的作品證明了自己的演技。

在觀眾問答中，李秉憲大多都直接以英文回答提問，對於他的英文能力，他說道，他的英文只有在高中2年級時隨便上了個補習班而已，在好萊塢時也沒有受過教育，為了今天的活動，生平第一次學習了兩個月的英文，引發現場一陣笑聲。
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更新時間 : 2023-04-20 19:27 GMT+08:00

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