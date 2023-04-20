不容錯過的酒業盛事！亞太葡萄酒暨烈酒大展VINEXPO ASIA 2023重磅回歸

國際葡萄酒暨烈酒大展 Vinexpo將於今年五月重返亞洲， 這場疫後首場亞太區盛事將從 5 月 23 日至 25 日在新加坡「濱海灣金沙酒店(Marina Bay Sands)」隆重舉行。 匯集來自世界各國約1000家參展商亮相， 預期吸引8000名專業酒業人士前往觀展， 為期三天的精彩展會包含大師講座、研討會、品飲會等主題式活動。

新加坡出口公司 EMAFB Pte Ltd 首席執行官 Marcello Puorro 表示，Vinexpo 是全球首屈一指的葡萄酒與烈酒展標竿品牌，凝聚酒界菁英的盛會， 今年在新加坡的Vinexpo Asia 不容錯過！

從參展商的角度來看， 許多在該地區擁有策略性利益的酒類產品生產大國皆積極參與以便佈 局亞洲市場，幾大參展國包括: 阿根廷、南非、智利、澳洲、美國、紐西蘭、西班牙等。法國在台協會商務處表示，法國作為葡萄酒產業大國，也將盛大展出所有產區的優質佳釀。

作為其學院的一部分，Vinexpo Asia更在展場提供機會難得的優質課程，如Catena Zapata 和 Wines of Western Australia 的大師班。此外，與ASI（International Sommelier Association）

國際侍酒師協會聯手舉辦的「侍酒師大賽」、「 VINEXPO挑戰賽」以及「法國波爾多級數酒莊(Union des Grands Crus de Bordeaux, UGCB)品飲會」皆是酒業人士引頸期待的展會焦點之一。