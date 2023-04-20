環保署預告修正「環境教育機構認證及管理辦法」

環境教育機構認證及管理辦法於2011年6月2日訂定發布後， 執行迄今已逾10年， 為使環境教育機構提供更完整環境教育專業服務、資訊與資源， 並為因應實務執行需要並期簡政便民，調整機構認證及管理作業， 故修正本辦法草案，環保署歡迎各界提供意見，修正條文如下：

一、歸類整併各條款，明文經營管理計畫， 應配合推廣環境政策相關執行措施內容， 並為避免環境教育人員執行職務時與實務脫節， 新增該人員於配置時應檢附前一年曾參加相關研習之規定。（ 修正條文第4條）

二、修正認證申請程序。（修正條文第5條）

三、界定補正程序，審查時限不得逾六個月。（修正條文第6條）

四、擴大相關機關及專家學者參與認證相關事宜， 規定得成立審查會及召開初審會議。（修正條文第7條）

五、新增屆期之展延尚未作成准駁決定時， 依展延申請時間而認證效力不同；認證失效後， 如需繼續經營應重新申請，並修正展延應檢具文件及審查程序規定。 （修正條文第9條）

六、新增必要時得調訓環境教育人員，環境教育機構不得妨礙其參訓。（ 修正條文第11條）

七、放寬環教機構文件異動報請備查之期間。（修正條文第12條）

八、修正每年提送成果報告為每季以網路傳輸方式申報執行成果。（ 修正條文第14條）

九、修正環境教育人員訓練收費基準上限訂定機關。（修正條文第15條 ）

十、規定評鑑期程，刪除學術團體或專業評鑑機構之特定條件， 配合簡化年度成果報告，新增評鑑自評報告規定。（修正條文第17 條）

十一、新增已不再經營環境教育業務的環境教育機構，自行申請廢止認證。 （修正條文第19條）

有關本次預告相關資料請參閱環保署新聞專區下載附加檔案（htt ps:// epanews .epa.gov.tw/epanews /fact_index.asp），或於預告日起3日後至行政院 公報資訊網（網址：http://gazette.nat. gov.tw/egFront/index.jsp）下載， 歡迎各界提供意見或修正建議給環保署作為修法參考。（Email ：yhyeh@epa.gov.tw）