交通部觀光局號召業者於TITF台中國際旅展辦理徵才活動

為協助旅宿業紓緩人力短缺問題，交通部觀光局邀集多家飯店業者於4月21至24日前進台中世貿展覽館「2023 TITF台中國際旅展」設攤徵才，盼利用旅展人潮擴大徵才效益，現場更設置房務工作體驗區，歡迎對旅館工作有興趣的民眾到場了解面談。

國境開放後，來台國際旅客於第1季迎來100萬人次，在全力衝刺台灣觀光之際，觀光局亦積極利用多元管道協助旅宿業者徵才，此次前進TITF台中國際旅展，邀集涵碧樓大飯店、台中福華大飯店、裕元花園酒店、麗寶福容大飯店、芭蕾城市渡假旅店、中天溫泉渡假飯店等大型指標性飯店及特色旅館業者於旅展現場徵才，此外亦提供台中李方艾美酒店、雲品溫泉酒店日月潭、台中長榮桂冠酒店等30家觀光旅館及旅館，總計超過350個職缺資訊。

為增加大眾對旅館工作的認識，觀光局於旅展攤位現場設置房務工作體驗互動區，模擬旅館客房場景，並邀請飯店現職房務員現場引導民眾體驗房務工作，透過瞭解旅宿業工作，吸引更多有意願者投入旅宿業。

交通部觀光局表示，旅宿業職務多元，需要各種人才的加入，除將持續透過國內大型旅展設攤徵才外，後續也會攜手業者前進校園招募人才，並拍攝宣傳影片扭轉旅宿業因疫情影響之形象，為旅宿業開創多元求才作為。